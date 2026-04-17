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Legenden loben Stadion

„So einen tollen Rasen hatten wir damals nicht“

Fußball Dritte Liga
17.04.2026 08:00
Das Stadion in Dornbach ist bereit.
Das Stadion in Dornbach ist bereit.(Bild: David Bohmann)
Porträt von Felix Cerny
Von Felix Cerny

Alles fiebert der Eröffnung des Sportclub-Stadions am Freitag beim Heimspiel gegen Horn entgegen. Krone.tv überträgt ab 19.10 Uhr live. Sportclub-Legende Miroslav Beljan fungiert als Co-Kommentator. Andere Klub-Ikonen wie Karl Brauneder oder Sertan Günes plauderten mit der „Krone“ schon vorab über das neue Schmuckkästchen.

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„Das neue Stadion is Wöd“, lobt Karl Brauneder schon vor der heutigen, mit 5600 Fans restlos ausverkauften Eröffnung das neue Sportclub-Stadion gegen Horn. „Wir sind 1979 Vizemeister geworden, aber so einen großartigen Rasen hatten wir nicht“, wird der zweifache Meister (mit Rapid) fast neidisch.

Karl Brauneder wurde mit dem Sportclub 1979 Vizemeister.
Karl Brauneder wurde mit dem Sportclub 1979 Vizemeister.(Bild: GEPA)

Sportclub-Legenden wie Brauneder konnten bereits vorab einen Blick in die Heimstätte der Dornbacher werfen. „Man kann wirklich nur gratulieren“, nickt auch Günter Loran, der sich beim WSC um das Legendenteam kümmert. „Endlich gibt es auch einen VIP-Klub. Jetzt muss man auch wirtschaftlich weiterkommen, dafür ist das sehr wichtig“, denkt der ehemalige Sportliche Leiter an die Zukunft.

Die WSC-Legenden bei der Stadion-Besichtigung: Bernd Dallos, Karl Brauneder, Erich Weidenauer, ...
Die WSC-Legenden bei der Stadion-Besichtigung: Bernd Dallos, Karl Brauneder, Erich Weidenauer, Peter Wernet, Peter Webora, Volker Piesczek, Gernot Zirngast, Günter Loran, David Krapf-Günther, Willy Kaipel, Friedl Schweinhammer (v.li.).(Bild: WSC Legenden)

Sertan Günes, der 269-mal für den Sportclub auf dem Feld stand, hat sich sogar „so gut wie jede Bauphase angeschaut. Ich muss sagen, das ist wirklich ein super Stadion geworden.“ Dennoch relativiert der 43-Jährige: „Das alte Stadion war mein Wohnzimmer, ich hatte hier eine eigene Couch. Das wird das neue Stadion für mich persönlich natürlich nie ersetzen können.“

„Das war mehr als notwendig“
Den schimmligen Katakomben trauert aber wirklich niemand nach. „Seit wir 2002 Ostliga-Meister geworden sind, hat sich da nichts mehr getan. Das war mehr als notwendig“, unterstreicht Loran.

269-mal lief Sertan Günes (am Ball) für den Sportclub auf.
269-mal lief Sertan Günes (am Ball) für den Sportclub auf.(Bild: APA/HANS PUNZ)

Dass mit dem neuen Stadion der Blick noch mehr in Richtung Zukunft geht, wünscht sich auch Brauneder: „Man darf nicht immer nur von den vergangenen Erfolgen sprechen. Es müssen wieder neue her. Der Sportclub liegt mir nach wie vor am Herzen“, was man im Gespräch mit dem 66-Jährigen auch bei jedem Wort spüren kann. Weshalb er „seinen“ Schwarz-Weißen zu Stadion-Eröffnung auch noch eines ins Stammbuch schreiben möchte: „So Wöd die neuen Sitze auch sind: Das Wichtigste ist nicht die Tribüne, sondern die Mannschaft. Als Nächstes muss man hier investieren.“

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