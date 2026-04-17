„So einen tollen Rasen hatten wir damals nicht“

Dass mit dem neuen Stadion der Blick noch mehr in Richtung Zukunft geht, wünscht sich auch Brauneder: „Man darf nicht immer nur von den vergangenen Erfolgen sprechen. Es müssen wieder neue her. Der Sportclub liegt mir nach wie vor am Herzen“, was man im Gespräch mit dem 66-Jährigen auch bei jedem Wort spüren kann. Weshalb er „seinen“ Schwarz-Weißen zu Stadion-Eröffnung auch noch eines ins Stammbuch schreiben möchte: „So Wöd die neuen Sitze auch sind: Das Wichtigste ist nicht die Tribüne, sondern die Mannschaft. Als Nächstes muss man hier investieren.“