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Reals Camavinga entschuldigt sich nach Roter Karte

Champions League
17.04.2026 08:37
Eduardo Camavinga sah gegen den FC Bayern Gelb-Rot.
Eduardo Camavinga sah gegen den FC Bayern Gelb-Rot.(Bild: EPA/RONALD WITTEK)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Eduardo Camavinga hat sich in seiner Instagram-Story für seine Gelb-Rot-Aktion im Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Bayern entschuldigt. „Ich übernehme die Verantwortung für meinen Teil“, schrieb der Franzose am Donnerstag.

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Camavinga hatte sich beim Stand von 3:2 für Real nach einem Foulspiel geweigert, den Bayern den Ball auszuhändigen. Stattdessen dribbelte der Mittelfeldspieler das Leder vor sich her, um es anschließend in die Hand zu nehmen und so weitere Sekunden herauszuholen. Für Schiedsrichter Slavko Vincic zu viel des Guten, er schickte den bereits vorbestraften Camavinga in der 86. Spielminute mit Gelb-Rot vom Platz.

Nur drei Minuten später klingelte es im Kasten der „Königlichen“, in der Nachspielzeit machte Michael Olise dann den Sack zu. Trotz dreimaliger Führung mussten die Madrilenen ihre Koffer packen, Camavinga und Co. werden die Saison damit wohl ohne Titel beenden.

Camavinga entschuldigte sich in seiner Instagram-Story.
Camavinga entschuldigte sich in seiner Instagram-Story.(Bild: Instagram/camavinga)

„Möchte mich entschuldigen“
Einen Tag nach der dramatischen Pleite meldete sich der 23-Jährige nun auf Instagram zu Wort, in seiner Story schrieb er: „Ich übernehme die Verantwortung für meinen Teil. Ich möchte mich bei meinem Team und allen Madridistas entschuldigen. Danke für eure Unterstützung.“ Ein Abend, den Camavinga wohl am liebsten aus seinem Gedächtnis streichen würde ...

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