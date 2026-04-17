Reals Camavinga entschuldigt sich nach Roter Karte

Eduardo Camavinga hat sich in seiner Instagram-Story für seine Gelb-Rot-Aktion im Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Bayern entschuldigt. „Ich übernehme die Verantwortung für meinen Teil“, schrieb der Franzose am Donnerstag.
Camavinga hatte sich beim Stand von 3:2 für Real nach einem Foulspiel geweigert, den Bayern den Ball auszuhändigen. Stattdessen dribbelte der Mittelfeldspieler das Leder vor sich her, um es anschließend in die Hand zu nehmen und so weitere Sekunden herauszuholen. Für Schiedsrichter Slavko Vincic zu viel des Guten, er schickte den bereits vorbestraften Camavinga in der 86. Spielminute mit Gelb-Rot vom Platz.
Nur drei Minuten später klingelte es im Kasten der „Königlichen“, in der Nachspielzeit machte Michael Olise dann den Sack zu. Trotz dreimaliger Führung mussten die Madrilenen ihre Koffer packen, Camavinga und Co. werden die Saison damit wohl ohne Titel beenden.
„Möchte mich entschuldigen“
Einen Tag nach der dramatischen Pleite meldete sich der 23-Jährige nun auf Instagram zu Wort, in seiner Story schrieb er: „Ich übernehme die Verantwortung für meinen Teil. Ich möchte mich bei meinem Team und allen Madridistas entschuldigen. Danke für eure Unterstützung.“ Ein Abend, den Camavinga wohl am liebsten aus seinem Gedächtnis streichen würde ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.