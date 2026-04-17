„Ein Wunder passiert nicht einfach so über Nacht“

Ein wuchtiger Weitschuss ins lange Eck, dann mit der Innenseite überlegt aus gut 18 Metern den Ball via Innenstange ins Netz „gelegt“ – der Doppelpack zum 1:4 von Tobias Gulliksen traf Rapid voll ins Herz. Am 18. April 2025, also heute vor einem Jahr, stellte sich der Norweger in der Verlängerung des Viertelfinal-Rückspiels der Conference League mit Djurgarden auf die schmerzhafteste Art und Weise in Hütteldorf vor. Für Gulliksen war es aber ein großer Abend: „Die Atmosphäre war schon beim Aufwärmen verrückt, es war unglaublich. Das sind die Spieler, für die man lebt.“