„Ein Wunder passiert nicht einfach so über Nacht“

Heute vor einem Jahr machte sich Tobias Gulliksen auf brutalste Art und Weise in Hütteldorf vorstellig, beendete Rapids Europacup-Träume im Viertelfinale der Conference League mit einem Doppelpack. Während er in Djurgarden ablieferte, hinkt der Rekord-Transfer in Wien den Erwartungen aber hinterher.
Ein wuchtiger Weitschuss ins lange Eck, dann mit der Innenseite überlegt aus gut 18 Metern den Ball via Innenstange ins Netz „gelegt“ – der Doppelpack zum 1:4 von Tobias Gulliksen traf Rapid voll ins Herz. Am 18. April 2025, also heute vor einem Jahr, stellte sich der Norweger in der Verlängerung des Viertelfinal-Rückspiels der Conference League mit Djurgarden auf die schmerzhafteste Art und Weise in Hütteldorf vor. Für Gulliksen war es aber ein großer Abend: „Die Atmosphäre war schon beim Aufwärmen verrückt, es war unglaublich. Das sind die Spieler, für die man lebt.“
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