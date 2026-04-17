Wechselhaftes Wetter beim Vienna City Marathon

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Vienna City Marathon (VCM) müssen sich am Wochenende auf deutlich unterschiedliche Wetterverhältnisse einstellen. Während der Samstag ideale Voraussetzungen für die Nachwuchs- und Rahmenbewerbe bringt, zeigt sich der Hauptbewerbtag am Sonntag wechselhaft, wie die Geosphere Austria der APA mitteilte.
Am Samstag ist ganztägig mit strahlendem Sonnenschein, kaum Wolken und nahezu windstillen Verhältnissen zu rechnen. Die Temperaturen steigen von rund sieben Grad in der Früh auf bis zu 20 Grad am Nachmittag. Damit herrschen optimale Bedingungen für Kinder-, Schüler- und Funläufe sowie für Besucher entlang der Strecke.
Kaltfront am Sonntag
Am Sonntag zieht hingegen eine schwache Kaltfront durch. Bereits ab den Morgenstunden nehmen die Wolken zu, zunächst bleibt es aber noch trocken. Ab Mittag setzt Regen ein, der bis in den Abend anhält. Trotz der dichteren Bewölkung werden Höchstwerte von bis zu 22 Grad erwartet, am Nachmittag frischt der Wind leicht auf. Für viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Marathons sowie des Halbmarathons bedeutet das zunehmend nasse Bedingungen im Rennverlauf.
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