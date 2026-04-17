Christina Applegate schon seit Ende März im Spital

Christina Applegate wurde Ende der 80er-Jahre durch ihre Rolle der Kelly Bundy in der Erfolgs-Sitcom „Eine schrecklich nette Familie“ berühmt. Die Diagnose Multiple Sklerose erhielt die Schauspielerin 2021 als sie gerade für die letzte Staffel der Netflix-Serie „Dead to Me“ vor der Kamera stand. Öffentliche Auftritte, die sie zuletzt auch mit Gehstock absolviert hatte, wurden seitdem immer seltener.