Christina Applegate schon seit Ende März im Spital

Fans in großer Sorge um Christina Applegate: Wie das US-Portal „TMZ“ berichtete, soll die an Multipler Sklerose erkrankte Schauspielerin schon seit Ende März im Krankenhaus liegen. Die genauen Hintergründe sind bislang unklar.
Schon vor mehr als zwei Wochen soll Christina Applegate in einem Spital stationär aufgenommen worden sein, heißt es. Ob der Aufenthalt geplant war und in Zusammenhang mit ihrer MS-Erkrankung steht oder nicht, das wurde nicht bekannt.
„Lange Vorgeschichte komplizierter Erkrankungen“
Das Management der einstigen „Eine schreckliche Familie“-Darstellerin hält sich bislang zu dem Thema jedenfalls bedeckt. „Ich möchte mich nicht dazu äußern, ob sie im Krankenhaus ist oder welche medizinischen Behandlungen sie erhält“, teilte ein Sprecher der Schauspielerin auf Nachfrage mit.
Gleichzeitig wies dieser darauf hin, dass Applegate „eine lange Vorgeschichte komplizierter Erkrankungen hat“, über die sie in der Vergangenheit stets sehr offen gesprochen habe.
Podcast macht derzeit Pause
Die letzte Folge von Applegates und Jamie-Lynn Siglers „MeSsy“-Podcast lief übrigens am 31. März. Darin erklärten die beiden, dass sie ihre Show für einige Zeit pausieren müssten, da sie beide zurzeit ihre Bücher promoten.
Anfang März veröffentlichte Applegate ihre Memoiren mit dem Titel „You With the Sad Eyes“. Darin schildert die 54-Jährige unter anderem ungeschönt, wie schwer der Alltag mit der Autoimmunerkrankung Multiple Sklerose ist.
Ans Bett gefesselt
Außerdem enthüllte Applegate in einem Interview mit dem „People“-Magazin, dass sie wegen massiver Schmerzen mittlerweile den Großteil ihres Tages im Bett verbringe und nur aufstehe, um ihre Tochter zur Schule zu bringen.
Christina Applegate wurde Ende der 80er-Jahre durch ihre Rolle der Kelly Bundy in der Erfolgs-Sitcom „Eine schrecklich nette Familie“ berühmt. Die Diagnose Multiple Sklerose erhielt die Schauspielerin 2021 als sie gerade für die letzte Staffel der Netflix-Serie „Dead to Me“ vor der Kamera stand. Öffentliche Auftritte, die sie zuletzt auch mit Gehstock absolviert hatte, wurden seitdem immer seltener.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.