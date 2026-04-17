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Fans in großer Sorge

Christina Applegate schon seit Ende März im Spital

Society International
17.04.2026 07:53
Die an MS erkrankte Schauspielerin Christina Applegate soll seit Ende März in einem Spital ...
Die an MS erkrankte Schauspielerin Christina Applegate soll seit Ende März in einem Spital liegen.(Bild: AFP/VALERIE MACON / AFP)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Fans in großer Sorge um Christina Applegate: Wie das US-Portal „TMZ“ berichtete, soll die an Multipler Sklerose erkrankte Schauspielerin schon seit Ende März im Krankenhaus liegen. Die genauen Hintergründe sind bislang unklar.

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Schon vor mehr als zwei Wochen soll Christina Applegate in einem Spital stationär aufgenommen worden sein, heißt es. Ob der Aufenthalt geplant war und in Zusammenhang mit ihrer MS-Erkrankung steht oder nicht, das wurde nicht bekannt.

„Lange Vorgeschichte komplizierter Erkrankungen“
Das Management der einstigen „Eine schreckliche Familie“-Darstellerin hält sich bislang zu dem Thema jedenfalls bedeckt. „Ich möchte mich nicht dazu äußern, ob sie im Krankenhaus ist oder welche medizinischen Behandlungen sie erhält“, teilte ein Sprecher der Schauspielerin auf Nachfrage mit.

Christina Applegate machte 2021 öffentlich, dass sie an Multipler Sklerose erkrankt ist. Seitdem ...
Christina Applegate machte 2021 öffentlich, dass sie an Multipler Sklerose erkrankt ist. Seitdem spricht die Schauspielerin offen über ihre Erkrankung. Zu den aktuellen Berichten hielt sich ihr Management hingegen bedeckt.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Phillip Faraone)

Gleichzeitig wies dieser darauf hin, dass Applegate „eine lange Vorgeschichte komplizierter Erkrankungen hat“, über die sie in der Vergangenheit stets sehr offen gesprochen habe.

Podcast macht derzeit Pause
Die letzte Folge von Applegates und Jamie-Lynn Siglers „MeSsy“-Podcast lief übrigens am 31. März. Darin erklärten die beiden, dass sie ihre Show für einige Zeit pausieren müssten, da sie beide zurzeit ihre Bücher promoten.

Anfang März veröffentlichte Applegate ihre Memoiren mit dem Titel „You With the Sad Eyes“. Darin schildert die 54-Jährige unter anderem ungeschönt, wie schwer der Alltag mit der Autoimmunerkrankung Multiple Sklerose ist.

Ans Bett gefesselt
Außerdem enthüllte Applegate in einem Interview mit dem „People“-Magazin, dass sie wegen massiver Schmerzen mittlerweile den Großteil ihres Tages im Bett verbringe und nur aufstehe, um ihre Tochter zur Schule zu bringen. 

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Christina Applegate wurde Ende der 80er-Jahre durch ihre Rolle der Kelly Bundy in der Erfolgs-Sitcom „Eine schrecklich nette Familie“ berühmt. Die Diagnose Multiple Sklerose erhielt die Schauspielerin 2021 als sie gerade für die letzte Staffel der Netflix-Serie „Dead to Me“ vor der Kamera stand. Öffentliche Auftritte, die sie zuletzt auch mit Gehstock absolviert hatte, wurden seitdem immer seltener.

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