Der Auftritt eures Lebens vor 17.000 Menschen

Wer hat das Zeug zur „Krone“-Kapelle am Woodstock der Blasmusik (27. bis 30. Juni, Ort im Innkreis)? Am Festival-Samstag dürft ihr dort eure musikalischen Stücke auf der Mainstage zum Besten geben. Und genießt auch alle Vorteile, die man als Festival-Act hat: An- und Rückreise per Bus, Backstage-Zugang, Tagestickets für die gesamte Kapelle und 50€-Cashless-Karte pro Musiker. Bewerbt euch jetzt!