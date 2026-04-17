Arbeloa-Aus besiegelt? Die Kandidaten bei Real

Denn zwar soll Arbeloa die Saison noch zu Ende bringen, danach werde der 43-Jährige jedoch seine Koffer packen müssen, ist „The Athletic“ überzeugt. Als potenzielle Anwärter auf den Posten nennt das Blatt unter anderem Jürgen Klopp. Zwar meinte der Deutsche zuletzt, keinen Trainerjob übernehmen zu wollen und auch nie von Real kontaktiert worden zu sein, dennoch wird sein Name seit einigen Monaten wiederholt mit dem spanischen Topklub in Verbindung gebracht.