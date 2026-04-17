Arbeloa-Aus besiegelt? Die Kandidaten bei Real

Nach dem bitteren Ausscheiden in der Champions League gegen den FC Bayern sind sich spanische Medien sicher: Im Sommer ist für Alvaro Arbeloa als Trainer von Real Madrid Schluss. In der Frage um den Nachfolger tauchen prominente Namen auf ...
Champions League? Aus im Viertelfinale. Copa del Rey? Aus im Achtelfinale. La Liga? Neun Punkte hinter dem FC Barcelona. Die „Königlichen“ werden die Saison wohl ohne Titel beenden – für einen Klub dieses Kalibers ein heftiger Nackenschlag. Der wohl auch Konsequenzen mit sich bringt ...
Denn zwar soll Arbeloa die Saison noch zu Ende bringen, danach werde der 43-Jährige jedoch seine Koffer packen müssen, ist „The Athletic“ überzeugt. Als potenzielle Anwärter auf den Posten nennt das Blatt unter anderem Jürgen Klopp. Zwar meinte der Deutsche zuletzt, keinen Trainerjob übernehmen zu wollen und auch nie von Real kontaktiert worden zu sein, dennoch wird sein Name seit einigen Monaten wiederholt mit dem spanischen Topklub in Verbindung gebracht.
Alter Bekannter vor Rückkehr nach Madrid?
Außerdem spuckt die Gerüchtküche einmal mehr den Namen Zinedine Zidane heraus. Der ehemalige Erfolgstrainer der Madrilenen – unter dem Franzosen gewann der Verein drei Jahre in Folge die Champions League – soll bei Präsident Florentino Perez nach wie vor hoch im Kurs stehen. Das Problem: Gerüchten zufolge soll Zidane nach der WM Frankreichs Nationalteam übernehmen.
Das würde allerdings zugleich bedeuten, dass Didier Deschamps – der derzeitige Teamchef der „Equipe Tricolore“ – arbeitslos sein wird. Er soll sich genauso auf der Wunschliste der „Königlichen“ befinden wie Milan-Coach Massimiliano Allegri und USA-Teamchef Mauricio Pochettino. Wer kommende Saison auf der Trainerbank von Real tatsächlich Platz nehmen wird, scheint also noch offen zu sein, klar ist nur: In Spaniens Hauptstadt bedarf es eines Umbruchs ...
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