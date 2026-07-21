Notenbank-Chef warnt vor verfrühtem Euro-Beitritt

Ebenso kritisch äußerte sich der Notenbankchef über die Kampagne von Präsident Pavel für eine Einführung des Euro. Die tschechische Wirtschaft habe sich noch nicht ausreichend der Währungsunion angenähert, sagte er. Ein verfrühter Beitritt zur Eurozone könne die Inflation durch steigende Kosten und Löhne anheizen. Die Zentralbank müsse unabhängig bleiben. Pavel hatte argumentiert, es sei „eindeutig besser, mit am Tisch zu sitzen, an dem die Entscheidungen getroffen werden, als vor der Tür zu warten“.