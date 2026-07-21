Kein gutes Geschäft mit dem Tod: Bestatter pleite

Die Firmenstruktur der Kriegl KG aus Klagenfurt ist recht spannend: Denn es gibt in dem Ein-Personen-Betrieb einen unbeschränkt haftenden Gesellschafter aus Tirol und ein vertretungsbefugtes Organ in Kärnten. Und die beiden Parteien können offenbar nach kurzer Geschäftsbeziehung nicht mehr miteinander, wie auch ein Strafprozess in der vergangenen Woche am Klagenfurter Landesgericht rund um den Vorwurf der „Nötigung und ungschmackigen Äußerungen“ über verschickte Leichenteile aufgezeigt hat.