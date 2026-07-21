Frau mit Fleischgabel attackiert: Rätsel um Motiv

Nach der Fleischgabel-Attacke auf seine Lebensgefährtin in Niederwölz (Steiermark) Ende Juni sprang ein Obersteirer (68) in suizidaler Absicht vom Balkon. Ihr Zustand ist inzwischen stabil. Der Tatverdächtige konnte aber auch einen Monat nach der Tat noch nicht befragt werden.
Ein schreckliches Gewaltverbrechen schockte vor einem Monat die beschauliche Gemeinde Niederwölz (Bezirk Murau). Einen Ort, der eigentlich für seinen traditionsreichen Maxlaunmarkt bekannt ist, eines der ältesten Volksfeste der Region. Ein 68-Jähriger attackierte in einem Mehrparteienhaus seine Lebensgefährtin (66) mit einer langen Fleischgabel und fügte ihr dabei lebensgefährliche Verletzungen zu.
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