Frau mit Fleischgabel attackiert: Rätsel um Motiv

Ein schreckliches Gewaltverbrechen schockte vor einem Monat die beschauliche Gemeinde Niederwölz (Bezirk Murau). Einen Ort, der eigentlich für seinen traditionsreichen Maxlaunmarkt bekannt ist, eines der ältesten Volksfeste der Region. Ein 68-Jähriger attackierte in einem Mehrparteienhaus seine Lebensgefährtin (66) mit einer langen Fleischgabel und fügte ihr dabei lebensgefährliche Verletzungen zu.