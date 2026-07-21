Regenschauer im Anmarsch: So wird Ihr Abend

Den Regenschirm am Dienstagabend noch griffbereit halten, später wird es dann in ganz Österreich wieder deutlich ruhiger. In der Nacht klingen die letzten Schauer vielerorts ab.
Am Dienstagabend zeigt sich das Wetter noch einmal von seiner wechselhaften Seite. Vor allem entlang der Alpen sowie im Süden gehen noch einzelne Regenschauer und Gewitter nieder. Im Osten und Nordosten bleibt es dagegen vielerorts trocken.
Schauer klingen ab
Im Laufe der Nacht beruhigt sich das Wetter zunehmend. Die Schauer klingen nach und nach ab, vielerorts lockern die Wolken wieder auf und der Himmel wird stellenweise sogar klar.
Auf unserer interaktiven Regenkarte sehen Sie, ob es auch in Ihrer Region Regenschauer geben wird:
Die Temperaturen sinken in der Nacht auf 19 bis zwölf Grad. Wer früh unterwegs ist oder bei offenem Fenster schläft, kann sich auf angenehm frische Luft freuen.
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