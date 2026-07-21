Gelder veruntreut? Razzia bei Orbáns Fidesz

Zuvor hatte Fidesz im Onlinedienst Facebook bekannt gegeben, dass Durchsuchungen in dem Datenzentrum im Gange seien, in dem ihre Server untergebracht sind. „Ermittler der Staatsanwaltschaft sind unangekündigt in dem Datenzentrum erschienen, (...) mit der Absicht, das gesamte Kommunikationssystem der Partei sowie ihre Datenbanken zu beschlagnahmen.“ Die „Tyrannei“ habe „ein neues Niveau erreicht“, beklagte die Partei. So etwas habe sich „seit dem Ende des Kommunismus“ nicht mehr ereignet, hieß es weiter.