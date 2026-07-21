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Bier in Strömen

Schotten in Graz: „Diesen Vergleich gewinnt ihr!“

Steiermark
21.07.2026 17:40
Der Grazer Hauptplatz wird von Schotten in Beschlag genommen.
Der Grazer Hauptplatz wird von Schotten in Beschlag genommen.(Bild: krone.at/Kallinger)
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Von Steirerkrone

Achtung, die Schotten kommen! Vor dem Champions-League-Quali-Match von Sturm am Dienstagabend (20.30) gegen Heart of Midlothian überschwemmten schottische Fußballfans die Grazer Innenstadt – und nicht nur diese. In den Pubs wurden die Gäste aus Edinburgh ihrem Ruf gerecht. 

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Wenn Sie aktuell in der Grazer Innenstadt eher „Rot“ sehen, dann liegt das an den vielen Fans von Heart of Midlothian. Der schottische Vizemeister wird von offiziell 1300 Fans zum Match im Stadion Graz-Liebenau begleitet – es dürften laut Insidern sogar ein paar mehr sein, die sich in Graz tummeln. Gegen 18.30 sollen 400 bis 500 Schotten den Marsch durch die Innenstadt zum Stadion antreten.

Und dabei für eine ordentliche Wertschöpfung und Umsatz in den Bars sorgen. „Wir sind seit Samstag hier, ein paar bleiben sogar bis Donnerstag“ erzählte eine Partie an Fans, die sich abseits des Hauptplatzes und der Herrengasse, wo auch der Marsch zum Stadion starten soll, vor allem vor den Pubs der Stadt sammeln. „Bis jetzt ist es zum Aushalten, aber wir rechnen noch mit einem massiven Ansturm“, hört man im Flann O‘Brien. Dass den Schotten das Bier schmeckt, ist ja hinlänglich bekannt. Bei der Fußball-WM sorgte eine schottische „Armee“ dafür, dass es in Boston quasi einen biertechnischen Versorgungsengpass gab. 

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„... als würde man Urin trinken“
Den Vergleich zwischen österreichischem und schottischem Bier gewinnt laut vielen Befragten von der Insel übrigens ganz klar Rot-Weiß-Rot. „Von dem Bier hier hat man ja gar kein Kopfweh am nächsten Tag“, wunderte sich ein Hearts-Fan. Ein anderer war mit dem in der Heimat gar nicht zufrieden und demnach sehr froh, dass er in Graz sein konnte. „Bei uns daheim haben wir nur ‘Tennent‘s‘, das schmeckt, als würde man Urin trinken.“

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