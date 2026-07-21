Schotten in Graz: „Diesen Vergleich gewinnt ihr!“

Und dabei für eine ordentliche Wertschöpfung und Umsatz in den Bars sorgen. „Wir sind seit Samstag hier, ein paar bleiben sogar bis Donnerstag“ erzählte eine Partie an Fans, die sich abseits des Hauptplatzes und der Herrengasse, wo auch der Marsch zum Stadion starten soll, vor allem vor den Pubs der Stadt sammeln. „Bis jetzt ist es zum Aushalten, aber wir rechnen noch mit einem massiven Ansturm“, hört man im Flann O‘Brien. Dass den Schotten das Bier schmeckt, ist ja hinlänglich bekannt. Bei der Fußball-WM sorgte eine schottische „Armee“ dafür, dass es in Boston quasi einen biertechnischen Versorgungsengpass gab.