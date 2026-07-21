Marktamt Wien: Ermittlungen gegen mehrere Personen

„Je mehr Informationen ans Licht kommen, desto deutlicher wird, dass wir es hier möglicherweise mit einem systematischen Problem zu tun haben. Es ist nicht auszuschließen, dass ähnliche Missstände auch in anderen Magistratsabteilungen besteDie Wienerinnen und Wiener haben ein Recht auf vollständige Transparenz“, so FPÖ-Landesparteiobmann Dominik Nepp und Klubobmann Maximilian Krauss. (Bild: Mario Urbantschitsch)