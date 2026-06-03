Parteien stimmten gegen Mitarbeiter-Überprüfung

In der Präsidiale am Mittwoch war zudem der Begriff „Remigration“ Thema, den Bures als demokratie- und verfassungsfeindlich erachtet. Daher bleibe sie dabei, Ordnungsrufe zu vergeben, und sie hoffe, dass sich auch Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ) anschließe. Haubner wählt bereits dieselbe Vorgehensweise. Bures legte den Freiheitlichen einen anderen Begriff nahe, etwa Rückführung. Die angesprochene Partei sagte, sich in dieser Frage noch einmal beraten zu werden. Mit Remigration bezeichnen Rechte die, nicht unbedingt freiwillige, Rückkehr von Migrantinnen und Migranten in ihre Herkunftsländer als politische Stategie.