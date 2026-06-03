Abgang fix: Via Hartberg geht‘s zu Eintracht

Der 21-jährige Rechtsverteidiger wechselte im Sommer 2023 von der AKA Vorarlberg zum TSV Hartberg. Dort kam er zunächst bei den Amateuren zum Einsatz, ehe er den Sprung in die Kampfmannschaft schaffte. Für die Kampfmannschaft der Hartberger absolvierte er insgesamt 38 Pflichtspiele, in denen ihm ein Tor und vier Assists gelangen. Seinen einzigen Treffer erzielte er im letzten Saisonspiel: Beim historischen ersten Hartberger Sieg gegen Salzburg traf er in der Nachspielzeit zum 3:1-Endstand. Ein schöner Abschluss seiner Zeit in der Steiermark.