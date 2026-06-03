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Kovacevic weg

Abgang fix: Via Hartberg geht‘s zu Eintracht

Fußball National
03.06.2026 14:14
Damjan Kovacevic verabschiedet sich von den Hartberg-Fans.
Damjan Kovacevic verabschiedet sich von den Hartberg-Fans.(Bild: GEPA)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Fußball-Bundesligist Hartberg vermeldete den Abgang von Damjan Kovacevic offiziell. Der U21-Teamspieler wagt den Schritt nach Deutschland zu Zweitligist Eintracht Braunschweig.

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Der 21-jährige Rechtsverteidiger wechselte im Sommer 2023 von der AKA Vorarlberg zum TSV Hartberg. Dort kam er zunächst bei den Amateuren zum Einsatz, ehe er den Sprung in die Kampfmannschaft schaffte. Für die Kampfmannschaft der Hartberger absolvierte er insgesamt 38 Pflichtspiele, in denen ihm ein Tor und vier Assists gelangen. Seinen einzigen Treffer erzielte er im letzten Saisonspiel: Beim historischen ersten Hartberger Sieg gegen Salzburg traf er in der Nachspielzeit zum 3:1-Endstand. Ein schöner Abschluss seiner Zeit in der Steiermark.

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