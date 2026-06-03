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Hammergerücht!

Simone Lugner angeblich im „Forsthaus Rampensau“

Adabei Österreich
03.06.2026 14:17
TV-Hammer um Simone Lugner! Zieht Mörtels Witwe jetzt ins „Forsthaus Rampensau“ – und packt sie ...
TV-Hammer um Simone Lugner! Zieht Mörtels Witwe jetzt ins „Forsthaus Rampensau“ – und packt sie dort über den Familien-Zoff aus?(Bild: Andreas Tischler / picturedesk.com)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Die Gerüchteküche brodelt gewaltig! Während die Dreharbeiten zur neuen Staffel von „Forsthaus Rampensau“ bereits angelaufen sein sollen, macht hinter den Kulissen vor allem ein Name die Runde: Simone Lugner!

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Offiziell schweigen die Produzenten noch eisern über die Kandidaten der kommenden Staffel – Anfrage ist raus. Doch aus Produktionskreisen soll nun durchgesickert sein, dass ausgerechnet die Witwe von Baumeister-Legende Richard Lugner Teil des Reality-Spektakels werden könnte.

Simone Lugner vor Reality-TV-Premiere?
Bereits vor einigen Monaten hatte Simone Lugner angedeutet, dass sie ein spannendes TV-Projekt in Aussicht habe. Damals durfte sie allerdings noch keine Details verraten. Nun verdichten sich die Hinweise, dass es sich dabei um die beliebte ATV-Show „Forsthaus Rampensau“ handeln könnte.

Sollten sich die Spekulationen bewahrheiten, wäre es einer der spannendsten TV-Auftritte des Jahres. Denn seit dem Tod von Richard Lugner steht Simone immer wieder im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses.

TV-Kenner wissen: Im „Forsthaus“ lassen die Leute richtig die „Ramensau“ raus!
TV-Kenner wissen: Im „Forsthaus“ lassen die Leute richtig die „Ramensau“ raus!(Bild: ATV)

Packt Simone jetzt über den Lugner-Streit aus?
Spannend ist, ob Simone Lugner in der Reality-Show erstmals offen über die Turbulenzen und Spannungen sprechen wird, die in den vergangenen Monaten rund um die Lugner-Familie für Schlagzeilen sorgten.

Doch das „Forsthaus Rampensau“ ist bekannt dafür, dass Emotionen hochkochen und Kandidaten überraschend persönliche Einblicke geben.

Wird Simone dort erstmals Klartext reden? Oder bleibt sie auch vor laufenden Kameras diplomatisch? Die Neugier der Zuschauer dürfte jedenfalls riesig sein.

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Mit diesem Mann soll Simone ins Forsthaus ziehen
Noch spannender wird es bei ihrem möglichen TV-Partner. Insider berichten, dass Simone Lugner gemeinsam mit Alexander Schneller in die Show einziehen könnte.

Der Direktor des Circus Pikard ist in der Society-Szene kein Unbekannter. Zwischen ihm und Simone besteht seit Jahren ein freundschaftlicher Kontakt. Immer wieder wurden die beiden gemeinsam bei Veranstaltungen und Promi-Events gesehen.

Erst vor Kurzem war Schneller auch Gast bei Simones 44. Geburtstagsfeier. Beste Voraussetzungen also, um als Team im „Forsthaus Rampensau“ für Unterhaltung zu sorgen.

Lydia Kelovitz (auch bekannt als „Wildsau“), eine enge Freundin von Simone Lugner, war bereits ...
Lydia Kelovitz (auch bekannt als „Wildsau“), eine enge Freundin von Simone Lugner, war bereits im „Forsthaus Rampensau“ dabei und könnte die Mörtel-Witwe coachen.(Bild: ATV_Bernhard Eder )

Offizielle Bestätigung steht noch aus
Noch sind weder Simone Lugner noch die Produktion mit einer offiziellen Bestätigung an die Öffentlichkeit gegangen. Doch eines steht schon jetzt fest: Sollte Mörtels Witwe tatsächlich ins Forsthaus einziehen, dürfte sie zu den meistbeachteten Kandidatinnen der neuen Staffel zählen, egal, wer da noch mit dabei ist. 

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Adabei Österreich
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