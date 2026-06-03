Simone Lugner angeblich im „Forsthaus Rampensau“

Offizielle Bestätigung steht noch aus

Noch sind weder Simone Lugner noch die Produktion mit einer offiziellen Bestätigung an die Öffentlichkeit gegangen. Doch eines steht schon jetzt fest: Sollte Mörtels Witwe tatsächlich ins Forsthaus einziehen, dürfte sie zu den meistbeachteten Kandidatinnen der neuen Staffel zählen, egal, wer da noch mit dabei ist.