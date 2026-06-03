Geldtransporter auf Anweisung Orbáns beschlagnahmt

Die Beschlagnahme von ukrainischen Geldtransportern, die von Wien nach Kiew unterwegs waren, durch Einheiten der ungarischen Terrorabwehr wirbelte im März viel Staub zwischen den Regierungen in Budapest und Kiew auf. Erst nach der Abwahl Viktor Orbáns am 12. April wurden Geld und Gold an die Ukraine retourniert. Nun sorgt ein Medienbericht für erneute Aufregung: Orbán soll persönlich die Operation wegen „Geldwäscheverdachts“ angeordnet haben.