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Attwenger: Mit Quetschn und Dialekt im Widerstand

Oberösterreich
03.06.2026 15:00
Neue Volksmusik von Attwenger: Markus Binder (links), Hans-Peter Falkner
Neue Volksmusik von Attwenger: Markus Binder (links), Hans-Peter Falkner(Bild: Nico Kaiser)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Seit 36 Jahren trotzen Attwenger jeder Schublade; mit Dialekt und Quetschn-Punk zelebrieren Markus Binder und Hans-Peter Falkner ihr neues Album „wos“, das direkt in die „Attwenger-Welt“ führt, wie sie im „Krone“-Gespräch behaupten. Bis Ende des Jahres spielen sie viele Konzerte live in ganz Österreich.

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Die zwei Oberösterreicher Markus Binder und Hans‑Peter Falkner haben als Attwenger eine ganz eigene Musikform entwickelt: Sie verbinden alpenländische Volksmusik – vor allem Akkordeon und Dialektgesang – mit zeitgenössischen Beats, Elektronik, Noise und Punk-Energie.

Ihr „Slangpunk“ ist seit 36 Jahren ungebrochen präsent. Am Freitag, 8. Mai, zelebriert das Duo im Linzer Posthof die Album-Release-Show zu „wos“, wie ihr zehntes Studioalbum betitelt ist.

„Krone“: Was ist das Besondere an dem neuen Album?
Markus Binder: Jedes Album ist besonders, aber das aktuellste definiert den Stand der Attwenger-Welt im Jahr 2026.

Euer Sound lebt vom Dialekt und vom Widerstand gegen den Mainstream – ist das Rebellion oder längst Teil der Kulturindustrie?
Hans-Peter Falkner: Dialekt und Sound sind miteinander verwoben, und das ist uns wichtig, weil wir uns im Dialekt gut ausdrücken können. Widerstand heißt, Zustände aufzuzeigen und anzusprechen.

Binder: Aber in wertschätzender und friedlicher Absicht.

(Bild: Lukas Beck)
Das neue Album
Das neue Album(Bild: Helmut Wimmer)

Wie sehr darf oder muss Musik provozieren?
Binder: Wie das Wort Kulturindustrie schon sagt: Man muss verkaufen.
Falkner: Es geht immer ums Geld, egal wo du hinsiehst.

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Binder: Wir sind beim wahrscheinlich letzten Independent-Label Deutschlands – und das seit 36 Jahren. Und wir bleiben!

Verraten Sie uns Ihre nächsten Pläne?
Binder: Jetzt folgen viele Livekonzerte, auf die wir uns sehr freuen.
Falkner: Und irgendwann gibt’s wieder irgendwas...

Unter dem Motto „is wos. hod wos. kau wos. wird wos!“ spielen die beiden eine reichhaltige Tournee in Österreich. Es wird die Attwenger
„wos“ Album-Release-Show zelebriert.

Nächste Konzerte: 
Steyr (26. 6.); Wien (3. 6.), Retz (6. 6.), Passau (9. 7.) und Lunz am See (19. 7.)

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