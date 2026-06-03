Attwenger: Mit Quetschn und Dialekt im Widerstand

Seit 36 Jahren trotzen Attwenger jeder Schublade; mit Dialekt und Quetschn-Punk zelebrieren Markus Binder und Hans-Peter Falkner ihr neues Album „wos“, das direkt in die „Attwenger-Welt“ führt, wie sie im „Krone“-Gespräch behaupten. Bis Ende des Jahres spielen sie viele Konzerte live in ganz Österreich.
Die zwei Oberösterreicher Markus Binder und Hans‑Peter Falkner haben als Attwenger eine ganz eigene Musikform entwickelt: Sie verbinden alpenländische Volksmusik – vor allem Akkordeon und Dialektgesang – mit zeitgenössischen Beats, Elektronik, Noise und Punk-Energie.
Ihr „Slangpunk“ ist seit 36 Jahren ungebrochen präsent. Am Freitag, 8. Mai, zelebriert das Duo im Linzer Posthof die Album-Release-Show zu „wos“, wie ihr zehntes Studioalbum betitelt ist.
„Krone“: Was ist das Besondere an dem neuen Album?
Markus Binder: Jedes Album ist besonders, aber das aktuellste definiert den Stand der Attwenger-Welt im Jahr 2026.
Euer Sound lebt vom Dialekt und vom Widerstand gegen den Mainstream – ist das Rebellion oder längst Teil der Kulturindustrie?
Hans-Peter Falkner: Dialekt und Sound sind miteinander verwoben, und das ist uns wichtig, weil wir uns im Dialekt gut ausdrücken können. Widerstand heißt, Zustände aufzuzeigen und anzusprechen.
Binder: Aber in wertschätzender und friedlicher Absicht.
Wie sehr darf oder muss Musik provozieren?
Binder: Wie das Wort Kulturindustrie schon sagt: Man muss verkaufen.
Falkner: Es geht immer ums Geld, egal wo du hinsiehst.
Binder: Wir sind beim wahrscheinlich letzten Independent-Label Deutschlands – und das seit 36 Jahren. Und wir bleiben!
Verraten Sie uns Ihre nächsten Pläne?
Binder: Jetzt folgen viele Livekonzerte, auf die wir uns sehr freuen.
Falkner: Und irgendwann gibt’s wieder irgendwas...
Unter dem Motto „is wos. hod wos. kau wos. wird wos!“ spielen die beiden eine reichhaltige Tournee in Österreich. Es wird die Attwenger
„wos“ Album-Release-Show zelebriert.
Nächste Konzerte:
Steyr (26. 6.); Wien (3. 6.), Retz (6. 6.), Passau (9. 7.) und Lunz am See (19. 7.)
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.