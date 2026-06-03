Attwenger: Mit Quetschn und Dialekt im Widerstand

Euer Sound lebt vom Dialekt und vom Widerstand gegen den Mainstream – ist das Rebellion oder längst Teil der Kulturindustrie?

Hans-Peter Falkner: Dialekt und Sound sind miteinander verwoben, und das ist uns wichtig, weil wir uns im Dialekt gut ausdrücken können. Widerstand heißt, Zustände aufzuzeigen und anzusprechen.