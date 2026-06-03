Vor dem Fight fliegen im TV-Studio die Fetzen

Es ist der Verbal-Fight vor der Bounce Fight Night! Mobin Kahraze und Mansur Elsaev, Österreichs Box-Aushängeschilder, duellierten einander vor ihrem Kampf am Freitag am Wiener Heumarkt im krone.tv-Sportstudio. Da ging‘s (auch für Moderator Michael Fally spürbar) schon heiß her (siehe Video) – nicht auszudenken, was am Freitag erst los sein wird.