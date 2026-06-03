Justizwachebeamtin wurde freigesprochen

Die Staatsanwaltschaft hatte der Beamtin Amtsmissbrauch, Verletzung des Amtsgeheimnisses und Bestechlichkeit vorgeworfen. Laut Anklage soll sie Insassen mit Fast Food, Süßigkeiten, Kleidung und einer Handy-Guthabenkarte versorgt, Informationen weitergegeben und unerlaubte Kontakte zwischen Häftlingen ermöglicht haben. Als Gegenleistung sollen unter anderem Eintrittskarten für eine Tattoo-Convention geflossen sein. Vor Gericht zeichnete sich jedoch ein anderes Bild ab. Die Leiterin der Justizanstalt, Cornelia Leitner, bestätigte, dass Justizwachebeamte bei ihrer Arbeit einen gewissen Ermessensspielraum hätten. Kleinere Zuwendungen könnten demnach durchaus zulässig sein, etwa als Anerkennung oder zur Erreichung von Vollzugszielen. Beschwerden gegen die Beamtin habe es während ihrer Dienstzeit nie gegeben.