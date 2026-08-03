Freiheit auf zwei Rädern: Der Tod fährt immer mit

Hoffnung aufs Einbremsen

Der Tipp aller Experten zur Vermeidung schwerer Motorradunfälle klingt einfach: „Gleiten statt hetzen!“ Doch für allzu viele Biker scheint zur großen Freiheit auf zwei Rädern offenbar auch hohes Tempo zu gehören. Bleibt nur zu hoffen, dass nicht auch 2026 als besonders tragisches Biker-Jahr in die Landesgeschichte eingeht.