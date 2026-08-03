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Biker leben gefährlich

Freiheit auf zwei Rädern: Der Tod fährt immer mit

Niederösterreich
03.08.2026 05:00
Bei schweren Unfällen haben Motorradfahrer keine „Knautschzone“.
Bei schweren Unfällen haben Motorradfahrer keine „Knautschzone“.(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR)
Porträt von Christoph Weisgram
Von Christoph Weisgram

Die Tage sind länger, das Wetter schöner und das Freizeitkontingent bei vielen Landsleuten größer – der Sommer ist die Zeit der motorisierten Freiheit auf zwei Rädern. Doch zeichnet sich in Niederösterreich eine Entwicklung ab, die Sorgen bereitet: Die Zahl der tödlichen Motorradunfälle steigt an. 

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Die Motorradsaison läuft derzeit auf Hochtouren. Und das macht sich – leider – auch tragisch in der heimischen Unfallstatistik bemerkbar. Kaum ein Wochenende vergeht, an dem nicht zumindest ein Biker auf Niederösterreichs Straßen sein Leben verliert.

Hoher Blutzoll in Biker-Szene
Von Jahresbeginn bis 29. Juli sind heuer bereits elf Todesopfer bei Motorradunfällen im weiten Land zu beklagen. Das sind zwar um zwei weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, doch 2025 ist mit 23 Verunglückten als besonders blutiges Biker-Jahr in die jüngere Verkehrsgeschichte eingegangen.

Besser einordnen lässt sich die Entwicklung, wenn man die letzten drei Jahre zum Vergleich heranzieht. Den elf toten Motorradfahrern der ersten sieben Monate des heurigen Jahres stehen zwölf Opfer im gesamten Jahr 2023 gegenüber. Und im Jahr davor fanden 15 Biker in Niederösterreich den Tod – von Jänner bis Dezember.

Tod lauert auf Landstraßen
Wo liegen die Gefahrenpunkte, wenn man auf der Maschine durchs Land fährt? Eindeutig nicht in den Orts- und Stadtgebieten. 84 Prozent der Fahrten in den Tod fanden in den vergangenen Jahren auf Freilandstraßen statt. Das haben Fachleute vom Verkehrsclub (VCÖ) erhoben. 

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Tempo ist Ursache Nummer 1
Und was sind die häufigsten Ursachen für schwere Zweiradunfälle? Laut Polizeiangaben wurden 76 Prozent der Todesstürze von den Motorradfahrern verursacht. Und 45 Prozent dieser Unglücksfälle passierten wegen zu hoher Geschwindigkeit. Im Ranking der Unfallursachen folgen Unachtsamkeit und Ablenkung sowie auf Platz 3 riskantes Überholen.

Zwölf Biker starben in den vergangenen drei Jahren bei Unfällen, die vom Unfallgegner verursacht worden waren.  Ursache Nummer 1 in diesen Fällen waren Vorrangverletzungen. Genau die Hälfte der tragischen Zusammenstöße geht darauf zurück. Überhöhte Geschwindigkeit spielte nur bei 17 Prozent dieser Unfälle eine Rolle.

Hoffnung aufs Einbremsen
Der Tipp aller Experten zur Vermeidung schwerer Motorradunfälle klingt einfach: „Gleiten statt hetzen!“ Doch für allzu viele Biker scheint zur großen Freiheit auf zwei Rädern offenbar auch hohes Tempo zu gehören. Bleibt nur zu hoffen, dass nicht auch 2026 als besonders tragisches Biker-Jahr in die Landesgeschichte eingeht.     

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