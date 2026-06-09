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Hoher Sachschaden

Einbruchserie bei Vorarlberger Fußballverein

Vorarlberg
09.06.2026 16:42
Wer Hinweise zu den Taten hat, möge sich bei der Polizei Dornbirn melden.
Wer Hinweise zu den Taten hat, möge sich bei der Polizei Dornbirn melden.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

In das Vereinsheim des Dornbirner SV ist am vergangenen Wochenende gleich zweimal eingebrochen worden. Der Fußballklub und die Polizei suchen nun nach etwaigen Zeugen der Taten. 

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Der erste Einbruch ereignete sich in der Nacht von Freitag auf Samstag, der zweite folgte dann in der Nacht auf Montag. Laut Angaben des Vereins sei dabei jeweils ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstanden. Der im Dornbirner Stadtteil Haselstauden beheimatete Klub ruft nun via den Sozialen Medien dazu auf, etwaige Beobachtungen umgehend bei der Polizeiinspektion Dornbirn (Tel.: 05572/22200) zu melden.  

Bereits in der Vergangenheit war der Traditionsclub mehrfach ins Visier von Einbrechern geraten.

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