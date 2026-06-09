Einbruchserie bei Vorarlberger Fußballverein

Der erste Einbruch ereignete sich in der Nacht von Freitag auf Samstag, der zweite folgte dann in der Nacht auf Montag. Laut Angaben des Vereins sei dabei jeweils ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstanden. Der im Dornbirner Stadtteil Haselstauden beheimatete Klub ruft nun via den Sozialen Medien dazu auf, etwaige Beobachtungen umgehend bei der Polizeiinspektion Dornbirn (Tel.: 05572/22200) zu melden.