Einbruchserie bei Vorarlberger Fußballverein

In das Vereinsheim des Dornbirner SV ist am vergangenen Wochenende gleich zweimal eingebrochen worden. Der Fußballklub und die Polizei suchen nun nach etwaigen Zeugen der Taten.
Der erste Einbruch ereignete sich in der Nacht von Freitag auf Samstag, der zweite folgte dann in der Nacht auf Montag. Laut Angaben des Vereins sei dabei jeweils ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstanden. Der im Dornbirner Stadtteil Haselstauden beheimatete Klub ruft nun via den Sozialen Medien dazu auf, etwaige Beobachtungen umgehend bei der Polizeiinspektion Dornbirn (Tel.: 05572/22200) zu melden.
Bereits in der Vergangenheit war der Traditionsclub mehrfach ins Visier von Einbrechern geraten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.