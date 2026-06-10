Julia Grabher kämpft in Modena ums Viertelfinale

Runde eins war für ÖTV-Ass Julia Grabher beim WTA-125-Turnier im italienischen Modena kein Problem, da marschierte die Dornbirnerin glatt in zwei Sätzen durch. Morgen kämpft sie gegen Lokalmatadorin Lucia Bronzetti um den Einzug ins Viertelfinale.
Bei den vergangenen French Open zog ÖTV-Ass Julia Grabher nach einem starken Auftritt in die zweite Runde ein, musste dort aber gegen Amanda Anisimova (WTA-Nr. 5) verletzt aufgeben. Nun startete die Dornbirnin auch stark in das WTA-125-Turnier im italienischen Modena. Bei ihrem Erstrundenauftritt gegen die Spanierin Andrea Lazaro Garcia (WTA-Nr. 153) geriet sie zwar früh mit Break in Rückstand, steigerte sich aber dann kontinuierlich.
Den ersten Satz holte sich Grabher mit 6:4, ließ auch im zweiten nichts anbrennen und beendete die Partie mit 6:4 und 6:2. Im Achtelfinale wartet nun am Donnerstag eine Lokalmatadorin – gegen Lucia Bronzetti (It/WTA-Nr. 147) geht Grabher (WTA-Nr. 116) ebenfalls als Favoritin in die Partie.
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