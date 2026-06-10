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Julia Grabher kämpft in Modena ums Viertelfinale

Vorarlberg
10.06.2026 14:25
Julia Grabher hatte einen starken Auftritt bei den vergangenen French Open.
Julia Grabher hatte einen starken Auftritt bei den vergangenen French Open.(Bild: GEPA)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

Runde eins war für ÖTV-Ass Julia Grabher beim WTA-125-Turnier im italienischen Modena kein Problem, da marschierte die Dornbirnerin glatt in zwei Sätzen durch. Morgen kämpft sie gegen Lokalmatadorin Lucia Bronzetti um den Einzug ins Viertelfinale.

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Bei den vergangenen French Open zog ÖTV-Ass Julia Grabher nach einem starken Auftritt in die zweite Runde ein, musste dort aber gegen Amanda Anisimova (WTA-Nr. 5) verletzt aufgeben. Nun startete die Dornbirnin auch stark in das WTA-125-Turnier im italienischen Modena. Bei ihrem Erstrundenauftritt gegen die Spanierin Andrea Lazaro Garcia (WTA-Nr. 153) geriet sie zwar früh mit Break in Rückstand, steigerte sich aber dann kontinuierlich.

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Den ersten Satz holte sich Grabher mit 6:4, ließ auch im zweiten nichts anbrennen und beendete die Partie mit 6:4 und 6:2. Im Achtelfinale wartet nun am Donnerstag eine Lokalmatadorin – gegen Lucia Bronzetti (It/WTA-Nr. 147) geht Grabher (WTA-Nr. 116) ebenfalls als Favoritin in die Partie. 

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