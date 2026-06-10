Julia Grabher kämpft in Modena ums Viertelfinale

Bei den vergangenen French Open zog ÖTV-Ass Julia Grabher nach einem starken Auftritt in die zweite Runde ein, musste dort aber gegen Amanda Anisimova (WTA-Nr. 5) verletzt aufgeben. Nun startete die Dornbirnin auch stark in das WTA-125-Turnier im italienischen Modena. Bei ihrem Erstrundenauftritt gegen die Spanierin Andrea Lazaro Garcia (WTA-Nr. 153) geriet sie zwar früh mit Break in Rückstand, steigerte sich aber dann kontinuierlich.