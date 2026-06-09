Lkw-Auflieger geriet während der Fahrt in Brand

Zugetragen hat sich der Vorfall gegen 13 Uhr auf der Bleichestraße. Der 66-jährige Lenker war mit seinem Sattelkraftfahrzeug in Richtung der Kreuzung Wallenmahd unterwegs, als er plötzlich von einem lauten Knall aufgeschreckt wurde. Unmittelbar danach sah er bereits Flammen an der linken Seite des Aufliegers lodern. Der Mann reagierte umgehend, brachte das schwere Gespann zum Stillstand und verließ die Fahrerkabine.
Feuerwehrmann griff sofort ein
Ein nachfolgender Lkw-Fahrer erkannte die brenzlige Situation und setzte die Rettungskette in Gang. Glücklicherweise kam just in diesem Moment ein Mitglied der Feuerwehr Dornbirn am Vorfallort vorbei. Gemeinsam mit weiteren Helfern schritt er sofort zur Tat und bekämpfte die Flammen mit mehreren Handfeuerlöschern – so konnte ein Übergreifen des Feuers auf den gesamten Sattelzug verhindert werden.
Hoher Sachschaden am Auflieger
Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr Dornbirn übernahmen die Nachlöscharbeiten und kontrollierten den Auflieger. An diesem entstand erheblicher Sachschaden, er musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Das Zugfahrzeug blieb unbeschädigt. Als Brandursache wird nach derzeitigem Ermittlungsstand eine Hitzeentwicklung an einem Reifen vermutet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.