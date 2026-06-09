Lkw-Auflieger geriet während der Fahrt in Brand



Zugetragen hat sich der Vorfall gegen 13 Uhr auf der Bleichestraße. Der 66-jährige Lenker war mit seinem Sattelkraftfahrzeug in Richtung der Kreuzung Wallenmahd unterwegs, als er plötzlich von einem lauten Knall aufgeschreckt wurde. Unmittelbar danach sah er bereits Flammen an der linken Seite des Aufliegers lodern. Der Mann reagierte umgehend, brachte das schwere Gespann zum Stillstand und verließ die Fahrerkabine.