Keine Bewilligungspflicht für Wärmepumpen mehr

Der Entfall der Bewilligungspflicht ermöglicht eine einfachere und raschere Realisierung dieser Vorhaben. Landesrat Marco Tittler (ÖVP) betont: „Mit dem Installationsbetrieb ihres Vertrauens wissen die Vorarlberger Bauwerberinnen und Bauwerber die geltenden Anforderungen umzusetzen. Ein umfangreiches Bauverfahren ist dafür zukünftig nicht mehr erforderlich.“ Nicht zuletzt soll durch die Maßnahme ein Anreiz geschaffen werden, den Einsatz nachhaltiger Wärmeversorgung zu verstärken. Die entsprechende Verordnung wurde bereits erlassen.