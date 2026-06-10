WKV senkt Abgaben: 5 Millionen Euro Entlastung

Die Wirtschaftskammer Vorarlberg (WKV) senkt für ihre Mitgliedsbetriebe die Kammerumlage 2 (KU2). Dies ist Teil eines österreichweiten Plans, der Unternehmen bis 2030 um jährlich 100 Millionen Euro bei den Lohnnebenkosten entlasten soll. In Vorarlberg sei dieser Prozess bereits vor Längerem eingeleitet worden, betont WKV-Präsident Karlheinz Kopf. So habe man den Hebesatz für die KU2 schon 2024 von 0,23 auf 0,21 Prozent gesenkt. Damit hat das Bundesland den zweitniedrigsten Wert Österreichs. Nun hat das WKV-Präsidium einstimmig beschlossen, den Satz in den Jahren 2027, 2028 und 2029 schrittweise auf schlussendlich 0,18 Prozent zu reduzieren. Dieser Beschluss muss im November allerdings noch vom Wirtschaftsparlament der WKV formell bestätigt werden.