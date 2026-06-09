Waffengeschäft gerammt: Spur führt in die Schweiz

Ermittlungen auf Hochtouren

Wie sich nun herausstellte, war das Tatfahrzeug zuvor in der Schweiz gestohlen worden. Das Landeskriminalamt Vorarlberg hat die Ermittlungen übernommen und arbeitet eng mit den Schweizer und österreichischen Strafverfolgungsbehörden zusammen. Derzeit werden mögliche Tatzusammenhänge zu ähnlichen Einbrüchen in der Schweiz sowie in Tirol geprüft. Konkrete Verdächtige konnten bisher allerdings noch nicht ausgeforscht werden. Ebenfalls unklar ist, wie – zu Fuß oder mit einem anderen Fahrzeug – die Täter vom Tatort geflüchtet sind.