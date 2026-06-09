Miete frisst fast die Hälfte des Einkommens

Wohnbeihilfe zeigt nicht gewünschte Wirkung

Die staatliche Wohnbeihilfe, die weniger gut betuchte Menschen beantragen können, verpufft laut Experten fast wirkungslos, weil sie komplett an der Realität vorbeigeht: Während das Land Mieten nur bis zu 11,50 Euro pro Quadratmeter bezuschusst, kostet der Quadratmeter auf dem freien Markt nämlich im Schnitt schon über 16 Euro! „Das System der Wohnbeihilfe kann den aus den Fugen geratenen privaten Wohnungsmarkt also nicht reparieren“, erklärt AK-Wohnbau-Expertin Ulrike Stadelmann. „Einkommensschwache Haushalte erhalten zwar eine gewisse Entlastung, das hohe Mietniveau insgesamt wird dadurch aber gestützt und weiter befeuert.“