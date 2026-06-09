Lina lebt Downhill-Traum: „Gibt nichts Besseres!“

Österreich ist eine Downhill-Nation! Nein, nicht auf den Skiern, sondern am Mountainbike. Valentina Höll gewann bereits viermal den Gesamtweltcup und holte sich viermal in Folge das Regenbogentrikot der Weltmeisterin. Doch auch hinter der 24-jährigen Salzburgerin kommen mit der Tirolerin Rosa Zierl und der Vorarlbergerin Lina Frener zwei blitzschnelle Ladys nach.
„Auch wenn nicht viel zum Sieg gefehlt hat, war bei mir die Freude über Rang zwei riesengroß“, gestand Lina Frener, nachdem sie sich zuletzt beim Weltcup in Loudenville (Fra) ihrer Landsfrau Rosa Zierl, mit der sie eine langjährige Freundschaft verbindet, in der Juniorinnenklasse nur um lächerliche 17 Tausendstel geschlagen geben musste. „Die Freude war deshalb so groß, weil ich seit einem Jahr nicht mehr auf dem Podest gestanden bin.“
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