Lina lebt Downhill-Traum: „Gibt nichts Besseres!“

„Auch wenn nicht viel zum Sieg gefehlt hat, war bei mir die Freude über Rang zwei riesengroß“, gestand Lina Frener, nachdem sie sich zuletzt beim Weltcup in Loudenville (Fra) ihrer Landsfrau Rosa Zierl, mit der sie eine langjährige Freundschaft verbindet, in der Juniorinnenklasse nur um lächerliche 17 Tausendstel geschlagen geben musste. „Die Freude war deshalb so groß, weil ich seit einem Jahr nicht mehr auf dem Podest gestanden bin.“