Budget-Absturz: Wallner bremst das Riesen-Minus

Was die Zukunft angeht, setzt der Landeshauptmann auch weiterhin auf notwendige Investitionen. „Wie im vergangenen Jahr werden wir sparen und investieren“, ließ er wissen. 2025 wurde erstmals die 100-Millionen-Investitionsmarke im Straßen-, Hoch- und Wasserbau geknackt: 28 Millionen Euro flossen in den Bau der Berufsschulen Bregenz und die Erweiterung der Fachhochschule in Dornbirn. Der Umzug der Straßenmeisterei und die Arbeiten am Stadttunnel Feldkirch verschlangen 28,5 Millionen Euro, während der Neubau der Erwachsenenpsychiatrie in Rankweil mit satten 70 Millionen Euro zu Buche schlug. „Das ist eine gute Nachricht für die Wirtschaft, denn 80 Prozent der Aufträge im Hochbau gehen an Vorarlberger Unternehmen“, rechtfertigte Wallner diese Ausgaben.