Die Altacher lotsen einen Jungbullen ins Ländle

Beim SCR Altach möchte der 20-Jährige seine nächsten Entwicklungsschritte in der höchsten österreichischen Spielklasse machen. Mit der Verpflichtung des 28-fachen österreichischen Nachwuchsnationalspielers unterstreicht der SCRA einmal mehr seinen Weg, junge Österreicher gezielt zu fördern und weiterzuentwickeln. „Jakob ist ein junger, hungriger Spieler, der bereits auf einem guten Level Erfahrung gesammelt hat. Er passt perfekt in unser Profil: jung, entwicklungsfähig und mit einem klaren Willen, den nächsten Schritt zu machen. Wir freuen uns, ihn in Altach willkommen zu heißen“, sagt SCRA-Sportdirektor Philipp Netzer.