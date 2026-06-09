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Ein Linksverteidiger

Die Altacher lotsen einen Jungbullen ins Ländle

Vorarlberg
09.06.2026 14:08
In der vergangenen Saison machte Jakob Brandtner (M.) 24 Zweitligaspiele für den FC Liefering.
In der vergangenen Saison machte Jakob Brandtner (M.) 24 Zweitligaspiele für den FC Liefering.(Bild: GEPA)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

Zweiter Neuzugang beim SCR Altach, mit Jakob Brandtner kommt ein Linksverteidiger, Der 20-Jährige lief zuletzt für den FC Liefering auf und unterschrieb im Rheindorf einen Vertrag bis 2028.

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Seine ersten fußballerischen Erfahrungen machte Jakob Brandtner beim SV Krottendorf. Nach einem Zwischenstopp beim JAZ GU-Süd erfolgte 2020 der Wechsel in die Akademie des FC Red Bull Salzburg, wo der gebürtige Grazer von da an alle Mannschaften bis zur U18 durchlief. Vor zwei Jahren erfolgte der Übertritt zum FC Liefering. In zwei Jahren sammelte er dort 40 Einsätze in der zweiten Liga.

Beim SCR Altach möchte der 20-Jährige seine nächsten Entwicklungsschritte in der höchsten österreichischen Spielklasse machen. Mit der Verpflichtung des 28-fachen österreichischen Nachwuchsnationalspielers unterstreicht der SCRA einmal mehr seinen Weg, junge Österreicher gezielt zu fördern und weiterzuentwickeln. „Jakob ist ein junger, hungriger Spieler, der bereits auf einem guten Level Erfahrung gesammelt hat. Er passt perfekt in unser Profil: jung, entwicklungsfähig und mit einem klaren Willen, den nächsten Schritt zu machen. Wir freuen uns, ihn in Altach willkommen zu heißen“, sagt SCRA-Sportdirektor Philipp Netzer. 

Jakob Brandtner (r.) kommt vom FC Liefering nach Altach.
Jakob Brandtner (r.) kommt vom FC Liefering nach Altach.(Bild: GEPA)

„Verein mit klarer Philosophie“
Auch Brandtner selbst brennt auf seinen nächsten Karriereschritt im Rheindorf. „Ich bin sehr glücklich über diesen Schritt. Der SCR Altach ist ein Verein mit klarer Philosophie und einem sehr guten Umfeld für junge Spieler. Ich will hier meine nächsten Entwicklungsschritte machen und auf Bundesliga-Niveau ankommen. Ich freue mich darauf, die Mannschaft kommende Woche kennenzulernen und in die Vorbereitung starten zu können“, sagt der gebürtige Steirer.

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