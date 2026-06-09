Bekanntes Krawall-Pärchen verleumdete Polizisten

Einerseits die beim Einsatz anwesenden Polizisten, andererseits der Angeklagte und seine 32-jährige Lebensgefährtin, die ebenfalls auf der Anklagebank Platz nehmen musste – wegen falscher Beweisaussage und Verleumdung. Der 49-Jährige behauptete bei seiner späteren Einvernahme, ein Polizist habe ihn zunächst von einer Sitzbank am Bahnhof gezogen und mehrmals gegen den Oberkörper getreten. Erst danach seien ihm Handschellen angelegt worden, anschließend hätte man ihn regelrecht „ins Polizeiauto geworfen“. Seine Lebensgefährtin, die ebenfalls mehrfach einschlägig vorbestraft ist, bestätigte diese Darstellung. Darüber hinaus gab sie an, ihr Freund sei sogar von einem Beamten gewürgt worden.