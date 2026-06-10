Rinder-TBC: Weiterer Hof in Bregenzerwald gesperrt

Ein Rind zeigt leichte Reaktion

Auch die isolierte Gruppe wurde getestet. Laut Auskunft des Landes schlug ein Hauttest bei einem Rind leicht positiv an. Dieses Tier wurde daraufhin für eine genaue Untersuchung diagnostisch getötet. Das endgültige Ergebnis dieser Analyse steht noch aus. Unabhängig von diesem Befund muss die gesamte Herde des betroffenen Hofes in rund zwei Monaten erneut getestet werden. Bis dahin bleibt der Hof vorläufig gesperrt.