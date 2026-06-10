Auf Liegenschaft in der Türkei einfach „vergessen“

Nach einem langwierigen Streit mit einer Gläubigerin, mit der sein Mandant zuvor eine Beziehung geführt hatte, sei dieser zudem davon ausgegangen, dass ihm das Grundstück gar nicht mehr gehöre. Die Frau verfügte bereits seit 2018 über einen Exekutionstitel. Sechs Jahre später wurde die Immobilie mit 36.000 Euro bewertet, im Jänner dieses Jahres schließlich versteigert.