Nichts und niemand kann ÖLV-Hürden-Juwel stoppen

Obwohl erst 16 Jahre alt, ist der Vorarlberger Zsombor Klucsik aktuell Europas Nummer vier über die 400 Meter Hürden. Am vergangenen Wochenende wäre der gebürtige Ungar möglicherweise sogar in die Top-3 vorgestoßen. Ein massives Hoppala beim U18-Bundesländerkampf verhinderte das jedoch.
Wirklich nichts und niemand scheint derzeit den erst 16-jährigen Zsombor Klucsik von der TS Egg stoppen zu können. Auch nicht am vergangenen Wochenende, als er beim U18-Bundesländerkampf in der Südstadt über 400 Meter Hürden souverän führte – ehe er an der letzten Hürde ins Straucheln kam. Mit einer akrobatischen Einlage verhinderte der Schüler des Sportgymnasiums Dornbirn einen Sturz – und gewann das Rennen sogar noch in einer Zeit von 53,29 Sekunden.
Hoppala verhindert wohl nächsten Rekordlauf
Leicht möglich, dass „Zsombi“ ohne den Zwischenfall in den Bereich seiner persönlichen Bestleistung gelaufen wäre, die er im Mai in Germering (D) mit 52,51 Sekunden aufgestellt hatte und mit der er in der europäischen Jahresbestenliste hinter drei Italienern auf dem vierten Rang liegt.
Vornominierung für EM in Rieti
Dank seiner Leistungen und einer Vornominierung durch den ÖLV hat Klucsik nun auch schon sein Ticket für die U18-EM, die von 16. bis 19. Juli in Rieti (It) stattfindet, fix. Mehr noch: Der VLV-Youngster hat auch beste Karten für das Youth Olympic Festival (YOG) im Oktober und November nominiert zu werden.
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