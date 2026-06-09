Nichts und niemand kann ÖLV-Hürden-Juwel stoppen

Wirklich nichts und niemand scheint derzeit den erst 16-jährigen Zsombor Klucsik von der TS Egg stoppen zu können. Auch nicht am vergangenen Wochenende, als er beim U18-Bundesländerkampf in der Südstadt über 400 Meter Hürden souverän führte – ehe er an der letzten Hürde ins Straucheln kam. Mit einer akrobatischen Einlage verhinderte der Schüler des Sportgymnasiums Dornbirn einen Sturz – und gewann das Rennen sogar noch in einer Zeit von 53,29 Sekunden.