Hick-Hack um Budget und Lohnnebenkosten-Senkung

SPÖ zeigt sich begeistert

Ganz anders tönt es dagegen aus Vorarlbergs roten und pinken Lagern. SPÖ-Chef Mario Leiter zeigt sich vom vorgestellten Budget geradezu begeistert: Dieses würde für Stabilität und Solidarität stehen, dazu zeige es, dass die Bundesregierung tatsächlich bereit wäre, „Probleme zu lösen“. Über die von Wallner kritisierte Lohnnebenkosten-Senkung verlor Leiter kein Wort. Dafür lobte er das „Rekordbudget für Frauen“, das den Ausbau von Gewaltschutz und Gleichstellung ermögliche. Auch die „starke europäische Ausrichtung der Budgetpolitik“ findet bei Leiter Anklang, und er verweist in diesem Zusammenhang auf Vorarlberg, dessen Wirtschaft von Import und Export lebe und schon deshalb eine starke Europäische Union brauche.