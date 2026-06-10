Rothosen gegen Steinböcke um den Jubiläumstitel

Heute (19) steht im Hohenemser Herrenriedstadion das Finale des 50. VFV-Cups an, eine Jubiläumsausgabe. Und da treffen passenderweise mit dem FC Dornbirn und dem VfB Hohenems auch die zwei derzeit besten Vorarlberger Amateurteams aufeinander.
Wenn man auf die Statistik schaut, sind die Vorteile – wenn auch kleine – bei den Messestädtern. In der Westliga liegen die Rothosen derzeit auf Platz fünf. Die Grafenstädter spielten eine ausgeglichene Saison, sind Ligaachte. Die bisherigen zwei Aufeinandertreffen in diesem Spieljahr endeten mit jeweils einem Sieg für beide Teams. In der Cuphistorie waren beide Vereine ähnlich erfolgreich – Dornbirn triumphierte achtmal, die Emser siebenmal.
Generalprobe verpatzt
Zuletzt in der Generalprobe in der Meisterschaft gegen Reichenau testete FCD-Coach Heinz Fuchsbichler eine sehr defensive Variante mit Fünferkette für das Endspiel gegen Hohenems – das ging bei der 1:2-Heimpleite gegen die Tiroler aber ziemlich in die Hose...
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