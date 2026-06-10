Rothosen gegen Steinböcke um den Jubiläumstitel

Wenn man auf die Statistik schaut, sind die Vorteile – wenn auch kleine – bei den Messestädtern. In der Westliga liegen die Rothosen derzeit auf Platz fünf. Die Grafenstädter spielten eine ausgeglichene Saison, sind Ligaachte. Die bisherigen zwei Aufeinandertreffen in diesem Spieljahr endeten mit jeweils einem Sieg für beide Teams. In der Cuphistorie waren beide Vereine ähnlich erfolgreich – Dornbirn triumphierte achtmal, die Emser siebenmal.