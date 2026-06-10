Tittler hält trotz Kritik an Wohnbaukurs fest

„Verfehlte Wohnpolitik“

Ähnlich sah dies Bernie Weber, Wohnbausprecher der Grünen. Bereits in den vergangenen Jahren hätte sich gezeigt, dass der Anteil des Einkommens, den die Vorarlberger für Wohnen aufwenden müssen, immer höher werde. „Diesbezüglich haben wir nun das vierte Rekordhoch in Folge!“ Seit dem Jahr 2011 seien die Mieten um 61 Prozent gestiegen. Beim Einkommen hingegen sehe es ganz anders aus. „Dass die Vorarlberger so stark durch die Wohnkosten belastet sind, ist das Ergebnis jahrelanger verfehlter Wohnpolitik“, polterte Weber. Er plädierte nicht nur für eine Offensive beim Bau gemeinnütziger Wohnungen, sondern auch für neue Wohnformen. Zudem sollte beim Sanieren der Baubestand weiterentwickelt werden. Einen Seitenhieb gab’s noch gegen die FPÖ: „Sie haben im Wahlkampf viel versprochen. Der Retter des kleinen Mannes und der Familien sind sie aber auch bei diesem Thema nicht!“