Neuer Mercedes EQS: Vom Ladenhüter zum Vorreiter

Vom Ladenhüter zum Vorreiter?

Doch die Rechnung ging nicht so auf, wie sich das die Marketing-Strategen von Mercedes vorstellten. Der EQS verkaufte sich mehr schlecht als recht. Besonders in China, dem mit Abstand größten Markt für E-Autos, hatte man sich deutlich mehr Zuspruch erwartet. Kritiker gaben sowohl dem One-Bow-Design (bogenförmige Silhouette) als auch der 400-Volt-Architektur die Hauptschuld. Letztere hat vor allem bei der Ladegeschwindigkeit das Nachsehen gegenüber den heutigen, in dieser Klasse gebräuchlichen 800 Volt.