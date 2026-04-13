Zwei starke Studien für Hyundais Zukunft

Venus und Earth, die bereits im Rahmen einer separaten Marktstart-Veranstaltung vorab enthüllt wurden und am 24. April auf der Auto China 2026 ihre offizielle Premiere feiern, sind zwei rein elektrisch angetriebene Studien: ein futuristisch gezeichnetes SUV und eine progressiv gestaltete Coupé-Limousine. Sie sollen einen Ausblick auf die künftige Designsprache der Marke für den chinesischen Markt geben.