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„Venus“ und „Earth“

Zwei starke Studien für Hyundais Zukunft

Motor
13.04.2026 21:00
(Bild: Hyundai)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Hyundai bringt in China seine Elektromarke Ioniq an den Start. Die Offensive flankieren zwei Konzepte, die auf eine besondere China-Strategie verweisen.

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Venus und Earth, die bereits im Rahmen einer separaten Marktstart-Veranstaltung vorab enthüllt wurden und am 24. April auf der Auto China 2026 ihre offizielle Premiere feiern, sind zwei rein elektrisch angetriebene Studien: ein futuristisch gezeichnetes SUV und eine progressiv gestaltete Coupé-Limousine. Sie sollen einen Ausblick auf die künftige Designsprache der Marke für den chinesischen Markt geben.

Beim SUV-Konzept Earth setzt Hyundai auf einen hochbeinigen Fünftürer mit betont robustem Auftritt. Markant sind die weit ausgestellten Radhäuser aus unlackiertem Kunststoff sowie Unterfahrschutzelemente. Schlitzförmige Leuchteinheiten, kamerabasierte Außenspiegel und bündig integrierte Türgriffe unterstreichen den aerodynamischen Anspruch und sorgen zusammen mit scharfen Karosserielinien für ein futuristisches Erscheinungsbild. Gegenläufig angeschlagene Türen ohne B-Säule ermöglichen einen großzügigen, portalartigen Einstieg. 

Im Innenraum dominieren große Glasflächen, die für ein helles Ambiente sorgen. Gleichzeitig betonen reduzierte „Shy Tech“-Elemente einen aufgeräumten Charakter. Vier Einzelsitze, deren Fondsessel sich zum Einstieg drehen lassen und die über integrierte Luftmodule verfügen, sorgen für besonderen Komfort.

(Bild: Hyundai)
(Bild: Hyundai)
(Bild: Hyundai)
(Bild: Hyundai)

Die Limousinen-Studie Venus, lackiert im Farbton „Radiant Gold“, interpretiert das Thema Aerodynamik noch stärker. Auch hier prägen schmale Lichtsignaturen, versenkte Türgriffe und Kameraausleger die Optik. Scharf gezeichnete Linien verleihen der Frontpartie eine besonders dynamische, fast exzentrische Anmutung. Das Dach spannt sich in einem weiten Bogen über die Karosserie.

Im Innenraum greift die Studie das goldene Exterieurthema auf. Kontraste zwischen weichen, wildlederähnlichen Oberflächen und metallisch glänzenden Verkleidungen erzeugen ein wertiges Ambiente. Klassische Bedienelemente sind weitgehend reduziert, stattdessen dominiert ein extrabreiter Touchscreen, der sich über große Teile des Armaturenbretts erstreckt.

Im Rahmen der Veranstaltung zum Ioniq-Start hat Hyundai weitere Details zur Marktausrichtung in China verraten. Dazu zählen unter anderem autonome Fahrfunktionen in Zusammenarbeit mit lokalen Partnern sowie die Einführung von in China stark nachgefragten Plug-in-Hybridantrieben unter dem Ioniq-Label.

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