Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Parkhaus in Flammen

Inferno bei chinesischem E-Auto-Giganten

Ausland
14.04.2026 13:41
Über einem Parkhaus von BYD stieg am Dienstag dichter Rauch auf.
Über einem Parkhaus von BYD stieg am Dienstag dichter Rauch auf.(Bild: Screenshot/X @@whyyoutouzhele)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In einer Parkgarage des E-Auto-Riesen BYD loderten am frühen Dienstagmorgen die Flammen. Videos zeigen, wie dichter schwarzer Rauch über dem Gebäude aufsteigt. Laut dem Unternehmen werden in dem Parkhaus Testfahrzeuge gelagert.

0 Kommentare

Am Grund des Hauptsitzes von BYD brach zuletzt ein Feuer aus. Betroffen war ein mindestens siebenstöckiges Parkhaus, wobei die obersten Etagen völlig in Brand standen. In Augenzeugenvideos sind laute Knallgeräusche zu hören.

Lagerort für Testfahrzeuge
Laut lokalen Behörden sei das Feuer bereits gelöscht, Verletzte gebe es keine. Chinesischen Medien zufolge dient das Parkhaus als Standort für Versuchsfahrzeuge und ausgemusterte Autos und nicht für Fahrzeuge in aktiver Produktion oder Auslieferung.

Schäden beschränken sich wohl auf Parkhaus
Das Werk in Pingshan ist einer der wichtigsten Produktionsstandorte von BYD. Der E-Auto-Hersteller stellte klar, dass sich der Vorfall nicht in den zentralen Produktionshallen des Hauptstandortes ereignet hat. Die Auswirkungen des Brandes sollen sich auf das betroffene Parkhaus beschränken. Bisherige offizielle Mitteilungen deuten nicht auf Schäden an Produktionslinien oder Montageanlagen hin. 

Lesen Sie auch:
Es verkauft sich nicht alles gut, was glänzt: BYD muss die Produktion zurückfahren.
Krise beim Chinesen?
Absatzeinbruch: BYD drosselt Produktion drastisch
02.02.2026
Überraschender Move
China-Gigant BYD will in die Formel 1 einsteigen
12.03.2026

Größter Elektrofahrzeughersteller Chinas
BYD zählt trotz eines leichten Rückgangs der Verkaufszahlen zum Vorjahr als größter E-Auto-Hersteller Chinas. Im ersten Quartal dieses Jahres verkaufte BYD über 700.000 Fahrzeuge.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
14.04.2026 13:41
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf