Inferno bei chinesischem E-Auto-Giganten

Schäden beschränken sich wohl auf Parkhaus

Das Werk in Pingshan ist einer der wichtigsten Produktionsstandorte von BYD. Der E-Auto-Hersteller stellte klar, dass sich der Vorfall nicht in den zentralen Produktionshallen des Hauptstandortes ereignet hat. Die Auswirkungen des Brandes sollen sich auf das betroffene Parkhaus beschränken. Bisherige offizielle Mitteilungen deuten nicht auf Schäden an Produktionslinien oder Montageanlagen hin.