Parkhaus in Flammen
Inferno bei chinesischem E-Auto-Giganten
In einer Parkgarage des E-Auto-Riesen BYD loderten am frühen Dienstagmorgen die Flammen. Videos zeigen, wie dichter schwarzer Rauch über dem Gebäude aufsteigt. Laut dem Unternehmen werden in dem Parkhaus Testfahrzeuge gelagert.
Am Grund des Hauptsitzes von BYD brach zuletzt ein Feuer aus. Betroffen war ein mindestens siebenstöckiges Parkhaus, wobei die obersten Etagen völlig in Brand standen. In Augenzeugenvideos sind laute Knallgeräusche zu hören.
Lagerort für Testfahrzeuge
Laut lokalen Behörden sei das Feuer bereits gelöscht, Verletzte gebe es keine. Chinesischen Medien zufolge dient das Parkhaus als Standort für Versuchsfahrzeuge und ausgemusterte Autos und nicht für Fahrzeuge in aktiver Produktion oder Auslieferung.
Schäden beschränken sich wohl auf Parkhaus
Das Werk in Pingshan ist einer der wichtigsten Produktionsstandorte von BYD. Der E-Auto-Hersteller stellte klar, dass sich der Vorfall nicht in den zentralen Produktionshallen des Hauptstandortes ereignet hat. Die Auswirkungen des Brandes sollen sich auf das betroffene Parkhaus beschränken. Bisherige offizielle Mitteilungen deuten nicht auf Schäden an Produktionslinien oder Montageanlagen hin.
Größter Elektrofahrzeughersteller Chinas
BYD zählt trotz eines leichten Rückgangs der Verkaufszahlen zum Vorjahr als größter E-Auto-Hersteller Chinas. Im ersten Quartal dieses Jahres verkaufte BYD über 700.000 Fahrzeuge.
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