Amazon schluckt Satelliten-Betreiber Globalstar

Amazon plant Netz aus Tausenden Satelliten

Amazon baut derzeit unter dem Namen Amazon Leo ein eigenes Netz aus mehr als 7700 Satelliten im niedrigen Orbit auf. Das durch Globalstar ergänzte neue Amazon-Leo-D2D-System solle Mobilfunknetzbetreibern helfen, Sprach-, Text- und Datendienste für Kunden über die Reichweite terrestrischer Mobilfunknetze hinaus zu erweitern.