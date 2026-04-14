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Amazon schluckt Satelliten-Betreiber Globalstar

Digital
14.04.2026 17:02
Amazon baut derzeit unter dem Namen Amazon Leo ein eigenes Netz aus mehr als 7700 Satelliten im ...
Amazon baut derzeit unter dem Namen Amazon Leo ein eigenes Netz aus mehr als 7700 Satelliten im niedrigen Orbit auf.(Bild: Amazon)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Online-Händler und Internetkonzern Amazon treibt den Aufbau eines eigenen Satellitengeschäfts voran und übernimmt dazu den Satellitenbetreiber Globalstar.

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Wie Amazon am Dienstag mitteilte, sollen die bisherigen Globalstar-Aktionäre entweder 90 US-Dollar pro Aktie erhalten oder Amazon-Anteile im entsprechenden Gegenwert. Falls Globalstar bestimmte technische Meilensteine nicht erreicht, könnte der Preis aber noch sinken.

Die Transaktion sei bereits mehrheitlich von den Aktionären genehmigt worden, teilte Amazon am Dienstag mit. Sie soll vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen im kommenden Jahr abgeschlossen werden, hieß es vom Unternehmen weiter.

Amazon plant Netz aus Tausenden Satelliten
Amazon baut derzeit unter dem Namen Amazon Leo ein eigenes Netz aus mehr als 7700 Satelliten im niedrigen Orbit auf. Das durch Globalstar ergänzte neue Amazon-Leo-D2D-System solle Mobilfunknetzbetreibern helfen, Sprach-, Text- und Datendienste für Kunden über die Reichweite terrestrischer Mobilfunknetze hinaus zu erweitern.

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Zeitgleich zur Übernahme verkündete der Konzern am Dienstag eine Vereinbarung mit dem iPhone-Hersteller Apple. So sollen künftig über Amazon Leo auch Satellitendienste für bestimmte unterstützte Modelle des iPhone und der Apple-Watch bereitgestellt werden.

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