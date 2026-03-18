Amazon & OpenAI: Microsoft will Allianz verhindern

Amazon nimmt 50 Milliarden Dollar in die Hand

Amazon hatte vor einigen Wochen angekündigt, mit 50 Milliarden Dollar (43,4 Milliarden Euro) bei OpenAI einsteigen zu wollen. Zusätzlich vereinbarten die beiden Unternehmen eine vertiefte Zusammenarbeit. In deren Rahmen soll AWS der exklusive externe Cloudanbieter für die OpenAI-Plattform „Frontier“ werden. Dort können Unternehmen KI-Agenten entwickeln und betreiben. Diese Programme erledigen komplexe Aufgaben weitgehend selbstständig. OpenAI und Microsoft hatten in einer gemeinsamen Erklärung betont, dass sich an ihrer Kooperation nichts ändere.