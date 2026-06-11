Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Räumungsverfahren

Interio-Insolvenz: Rechtsstreit um Filiale in Graz

Steiermark
11.06.2026 21:02
Die Grazer Interio-Filiale wirbt seit geraumer Zeit mit Rabatten.
Die Grazer Interio-Filiale wirbt seit geraumer Zeit mit Rabatten.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Die gute Nachricht: Der Sanierungsplan für das insolvente Möbelunternehmen Interio wurde am Donnerstag mehrheitlich angenommen. Jedoch macht der Standort in Graz Probleme: Das Geschäft ist stark defizitär, und ein Räumungsverfahren sorgt für Streitigkeiten.

0 Kommentare

Schon Anfang 2024 musste das niederösterreichische Möbelunternehmen Interio Insolvenz anmelden. Grund waren massive Umsatzeinbußen infolge der Corona-Pandemie – in Österreich waren sieben Filialen mit 78 Mitarbeitern betroffen. Mit Anfang Juli dieses Jahres sollen zwei davon – nämlich in Wien und Linz – geschlossen werden.

Ungewiss ist momentan die Zukunft der Filiale in Graz. Wie AKV und KSV1879 berichten, gibt es laufende Rechtsstreitigkeiten mit der Vermieterin und ein anhängiges Räumungsverfahren. Weil derzeit zu wenig Ware im Geschäft ist, und die Mietkosten sehr hoch sind, sei das Geschäft „deutlich defizitär“.

Einigung mit Vermieterin erforderlich
„Die Erreichbarkeit der geplanten Umsätze und Erträge für 2026 und die Folgejahre gilt nach Einschätzung der Insolvenzverwaltung als unsicher. Für einen profitablen Abverkauf des hohen Lagerbestands sind dennoch zusätzliche neue Wareneinkäufe erforderlich, deren Finanzierung durch Dritte sichergestellt werden muss. Weiters wäre eine Einigung mit der Vermieterin der Filiale Graz für die Sanierung förderlich“, schreibt der AKV in einer Aussendung.

Lesen Sie auch:
78 Jobs betroffen
Möbelhaus Interio meldet Insolvenz an
10.01.2024
Möbelhaus insolvent
Interio: Schließung von Filialen in Wien & Linz
21.05.2026

Ob die Sanierung des insolventen Möbelunternehmens gelingen wird, ist noch unklar. Die Schuldnerin sieht den Sanierungsplan als „nicht aussichtslos, sondern möglich“. Der besagte Plan wurde am Donnerstag von der Mehrheit der Gläubiger angenommen. Sie stimmten einer Sanierung zu.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
11.06.2026 21:02
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Budget vorgestellt
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
Bei Angriffen am Sonntag sei auch die UNESCO-Welterbestätte Tyros im Libanon beschädigt worden.
Kriegsende in Sicht?
Libanon: Präsident bietet Israel Nichtangriffspakt
Verheerendes Feuer
Brasilien: Großbrand zerstört 27 Busse in Busdepot
Beamte der Guardia di Finanza beschlagnahmen kistenweise gefälschte Zigaretten.
XXL-„Tschick-Fabrik“
Rekord-Schlag gegen italienische Zigaretten-Mafia
Taucher dokumentierten die Sichtung.
In Straße von Sizilien
Erstmals Weißer Hai im Mittelmeer gefilmt
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Abfertigung: Erben schauen durch die Finger
101.780 mal gelesen
Sabine T. ist kurz vor ihrer Pensionierung verstorben. Ihre Abfertigung behält der Dienstgeber, ...
Innenpolitik
Entscheidung wohl erst zur Geisterstunde
92.294 mal gelesen
Vizevorsitzender Gregor Schütze geriet mit Peter Westenthaler aneinander.
Gericht
Strobl, die ORF-Kronzeugin und ein Firmen-Mercedes
77.163 mal gelesen
Krone Plus Logo
ORF-Kronzeugin war mit einem Wagen jenes Unternehmens unterwegs, für das die Privatfirma von ...
Innenpolitik
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
1743 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Innenpolitik
Entscheidung wohl erst zur Geisterstunde
1596 mal kommentiert
Vizevorsitzender Gregor Schütze geriet mit Peter Westenthaler aneinander.
Außenpolitik
Putin schröpft alle! Ausblick wird immer düsterer
1407 mal kommentiert
Putin greift tief in die Taschen der Russen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf