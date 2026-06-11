Interio-Insolvenz: Rechtsstreit um Filiale in Graz

Die gute Nachricht: Der Sanierungsplan für das insolvente Möbelunternehmen Interio wurde am Donnerstag mehrheitlich angenommen. Jedoch macht der Standort in Graz Probleme: Das Geschäft ist stark defizitär, und ein Räumungsverfahren sorgt für Streitigkeiten.
Schon Anfang 2024 musste das niederösterreichische Möbelunternehmen Interio Insolvenz anmelden. Grund waren massive Umsatzeinbußen infolge der Corona-Pandemie – in Österreich waren sieben Filialen mit 78 Mitarbeitern betroffen. Mit Anfang Juli dieses Jahres sollen zwei davon – nämlich in Wien und Linz – geschlossen werden.
Ungewiss ist momentan die Zukunft der Filiale in Graz. Wie AKV und KSV1879 berichten, gibt es laufende Rechtsstreitigkeiten mit der Vermieterin und ein anhängiges Räumungsverfahren. Weil derzeit zu wenig Ware im Geschäft ist, und die Mietkosten sehr hoch sind, sei das Geschäft „deutlich defizitär“.
Einigung mit Vermieterin erforderlich
„Die Erreichbarkeit der geplanten Umsätze und Erträge für 2026 und die Folgejahre gilt nach Einschätzung der Insolvenzverwaltung als unsicher. Für einen profitablen Abverkauf des hohen Lagerbestands sind dennoch zusätzliche neue Wareneinkäufe erforderlich, deren Finanzierung durch Dritte sichergestellt werden muss. Weiters wäre eine Einigung mit der Vermieterin der Filiale Graz für die Sanierung förderlich“, schreibt der AKV in einer Aussendung.
Ob die Sanierung des insolventen Möbelunternehmens gelingen wird, ist noch unklar. Die Schuldnerin sieht den Sanierungsplan als „nicht aussichtslos, sondern möglich“. Der besagte Plan wurde am Donnerstag von der Mehrheit der Gläubiger angenommen. Sie stimmten einer Sanierung zu.
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