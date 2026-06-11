Interio-Insolvenz: Rechtsstreit um Filiale in Graz

Einigung mit Vermieterin erforderlich

„Die Erreichbarkeit der geplanten Umsätze und Erträge für 2026 und die Folgejahre gilt nach Einschätzung der Insolvenzverwaltung als unsicher. Für einen profitablen Abverkauf des hohen Lagerbestands sind dennoch zusätzliche neue Wareneinkäufe erforderlich, deren Finanzierung durch Dritte sichergestellt werden muss. Weiters wäre eine Einigung mit der Vermieterin der Filiale Graz für die Sanierung förderlich“, schreibt der AKV in einer Aussendung.