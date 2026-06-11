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Pfefferspray-Einsatz

Betrunkener Lenker bedroht Polizisten mit Axtstiel

Kärnten
11.06.2026 21:55
Die Polizei musste zu Pfefferspray greifen (Symbolbild).
Die Polizei musste zu Pfefferspray greifen (Symbolbild).(Bild: Christian Krall)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Ein betrunkener Autofahrer hat am Donnerstagnachmittag in Frauenstein Polizisten mit einem Axtstiel bedroht, nachdem ihm zuvor der Führerschein abgenommen worden war.

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Ein 48-jähriger Steirer war am Donnerstag um 16.15 Uhr in der Gemeinde Frauenstein mit seinem Auto unterwegs, als er von einer Polizeistreife angehalten wurde. Ein durchgeführter Alkotest verlief positiv. Daraufhin wurde dem 48-Jährigen der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

„Aufgrund des Verhaltens des 48-Jährigen entstand für die Streife der Eindruck, dass dieser die Absicht habe, das Fahrzeug wieder in Betrieb zu nehmen“, so die Landespolizeidirektion Kärnten. Daraufhin positionierten sich die Beamten neben dem abgestellten Fahrzeug des Steirers. 

Polizei griff zu Pfefferspray 
Als der 48-Jährige die Polizisten erneut bemerkte, griff er zu einem Axtstiel, der sich auf der Rückbank seines Fahrzeugs befand, fing an, wild zu gestikulieren und drohte, den Axtstiel in Richtung Beamten zu werfen. Trotz mehrfacher Aufforderungen, sein aggressives Verhalten einzustellen, reagierte der Tobende nicht.

Auch die Androhung von Pfefferspray brachte den Steirer nicht zur Vernunft. „Nach Gebrauch des Pfeffersprays stellte der 48-Jährige umgehend sein aggressives Verhalten ein“, berichtet die Polizei. Der Mann blieb unverletzt und lehnte eine ärztliche Behandlung ab. Nach Abschluss der Ermittlungen wird er angezeigt.

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