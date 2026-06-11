Betrunkener Lenker bedroht Polizisten mit Axtstiel

Polizei griff zu Pfefferspray

Als der 48-Jährige die Polizisten erneut bemerkte, griff er zu einem Axtstiel, der sich auf der Rückbank seines Fahrzeugs befand, fing an, wild zu gestikulieren und drohte, den Axtstiel in Richtung Beamten zu werfen. Trotz mehrfacher Aufforderungen, sein aggressives Verhalten einzustellen, reagierte der Tobende nicht.