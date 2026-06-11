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F1-Star überrascht und denkt an Karriereende!

Formel 1
11.06.2026 20:15
Fernando Alonso
Fernando Alonso(Bild: AFP/LLUIS GENE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Fernando Alonso hat vor dem Grand Prix von Barcelona mit einer bemerkenswerten Aussage aufhorchen lassen. Der zweimalige Weltmeister deutete an, dass es sein letzter Formel-1-Auftritt auf seiner Heimstrecke sein könnte.

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Der Spanier sorgte bereits vor dem Rennwochenende mit einer möglichen Abschiedsankündigung für Schlagzeilen. „Es wird ein besonderes Wochenende werden, wahrscheinlich mein letztes Rennen in Barcelona in der Formel 1“, erklärte Alonso bei der Pressekonferenz vor dem Grand Prix.

Fernando Alonso
Fernando Alonso(Bild: AP/Joan Monfort)

Karriereende rückt näher
Sollte es tatsächlich sein letzter Auftritt in Barcelona sein, würde das wohl bedeuten, dass Alonso spätestens 2027 seine Karriere beendet. Die Formel 1 kehrt nämlich erst 2028 wieder nach Barcelona zurück, da sich die Strecke künftig mit Spa-Francorchamps im Rennkalender abwechselt.

Ob der Spanier überhaupt noch 2027 in der Königsklasse fährt, ist derzeit offen. Sein Vertrag bei Aston Martin läuft nach der laufenden Saison aus. „Nach dem Sommer entscheide ich, ob ich weitermache oder nicht“, kündigte Alonso an. „Konkrete Pläne“ habe er derzeit noch keine. Ende Juli feiert der Routinier bereits seinen 45. Geburtstag.

Fernando Alonso
Fernando Alonso(Bild: AP/Joan Monfort)

„Nicht konkurrenzfähig“
Sportlich erwartet Alonso vor heimischem Publikum keine Wunderdinge. Der Aston Martin zählt aktuell nicht zu den stärksten Autos im Feld. „Ich werde nicht konkurrenzfähig sein und es in Q1 nicht weit bringen, aber hoffentlich können alle das Wochenende genießen“, sagte der Spanier. Für einen Fahrer seines Kalibers ist die aktuelle Situation alles andere als einfach. „Für mich ist es am schwersten, keine Rennen zu gewinnen und nicht konkurrenzfähig zu sein“, gestand Alonso. Trotzdem blickt der zweimalige Weltmeister zufrieden auf seine außergewöhnliche Karriere zurück. „Ob dies nun das letzte Mal ist oder nicht, spielt keine allzu große Rolle – ich bin mit meiner Karriere im Reinen. Ich habe viel mehr erreicht, als ich mir als Kind je erträumt hätte“, erklärte Alonso.

Besonders emotional ist für ihn die Rückkehr nach Barcelona. „Ich glaube, es ist mein 23. Mal hier und jedes Mal war es magisch. Ich hoffe, diesmal wird es genauso“, sagte Alonso. Seinen bislang letzten Grand-Prix-Sieg feierte der Spanier im Jahr 2013. 

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