F1-Star überrascht und denkt an Karriereende!

„Nicht konkurrenzfähig“

Sportlich erwartet Alonso vor heimischem Publikum keine Wunderdinge. Der Aston Martin zählt aktuell nicht zu den stärksten Autos im Feld. „Ich werde nicht konkurrenzfähig sein und es in Q1 nicht weit bringen, aber hoffentlich können alle das Wochenende genießen“, sagte der Spanier. Für einen Fahrer seines Kalibers ist die aktuelle Situation alles andere als einfach. „Für mich ist es am schwersten, keine Rennen zu gewinnen und nicht konkurrenzfähig zu sein“, gestand Alonso. Trotzdem blickt der zweimalige Weltmeister zufrieden auf seine außergewöhnliche Karriere zurück. „Ob dies nun das letzte Mal ist oder nicht, spielt keine allzu große Rolle – ich bin mit meiner Karriere im Reinen. Ich habe viel mehr erreicht, als ich mir als Kind je erträumt hätte“, erklärte Alonso.