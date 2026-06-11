„Sehr emotional!“ Trainer-Senior vor letztem Tanz

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FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
11.06.2026 20:55
Hugo Broos hat sein Karriereende angekündigt.
Hugo Broos hat sein Karriereende angekündigt.(Bild: AFP/YURI CORTEZ)
Porträt von Daniel Lemberger
Von Daniel Lemberger

Am Ende seiner Spieler-Karriere hatte er es noch zu einer Weltmeisterschaft geschafft, stand 1974 in Deutschland in drei Spielen für Belgien am Platz. Nun schaffte es Hugo Broos mit Südafrika auch als Trainer zur WM – ein perfekter Zeitpunkt zum Aufhören?

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Dick Advocaat ist zwar um vier Jahre älter, mit 74 Jahren gehört Hugo Broos aber dennoch zu den Trainer-Senioren – und dennoch darf der Belgier bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko noch eine Premiere erleben. Denn erstmals in seiner Karriere als Übungsleiter schaffte es Broos zu einer Weltmeisterschaft. 2021 übernahm er Südafrika in einer schwierigen Situation, strukturierte das Team grundlegend um und führte die „Bafana Bafana“ nicht nur zu Platz drei beim Afrika Cup 2024 zu Platz drei, sondern auch zur ersten WM-Teilnahme Südafrikas seit 16 Jahren.  

Wie 2010 bestreitet Südafrika auch diesmal das Eröffnungsspiel gegen Mexiko. „Das ist für mich schon sehr emotional“, sagte Broos bereits nach der fixierten Qualifikation.

Hugo Broos auf der Pressekonferenz vor dem Eröffnungsspiel.
Hugo Broos auf der Pressekonferenz vor dem Eröffnungsspiel.(Bild: EPA/ISAAC ESQUIVEL)

„Die nächsten 20 Jahre genießen“
Begründung: „Schon am Ende meiner Karriere als Spieler war ich bei einer WM – und nun bin ich erneut dabei. Und ich denke, dass es der richtige Zeitpunkt ist, danach meine Karriere zu beenden. Es wird Zeit, zu meiner Familie zu gehen, um die nächsten 20 Jahre zu genießen“, so der Belgier, der nach dem Erföffnungspiel in Mexiko noch auf Tschechien (28. Juni in Atlanta) und Südkorea (24. Juni in Guadalupe) trifft. Ob bereits dann seine Reise (56 Jahre im Profigeschäft) vorbei ist, wird sich zeigen. 

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