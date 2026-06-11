„Sehr emotional!“ Trainer-Senior vor letztem Tanz

„Die nächsten 20 Jahre genießen“

Begründung: „Schon am Ende meiner Karriere als Spieler war ich bei einer WM – und nun bin ich erneut dabei. Und ich denke, dass es der richtige Zeitpunkt ist, danach meine Karriere zu beenden. Es wird Zeit, zu meiner Familie zu gehen, um die nächsten 20 Jahre zu genießen“, so der Belgier, der nach dem Erföffnungspiel in Mexiko noch auf Tschechien (28. Juni in Atlanta) und Südkorea (24. Juni in Guadalupe) trifft. Ob bereits dann seine Reise (56 Jahre im Profigeschäft) vorbei ist, wird sich zeigen.