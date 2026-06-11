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Tor nach neun Minuten

Erster WM-Torschütze hängte in der Liga Ronaldo ab

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
11.06.2026 21:34
Mexiko-Stürmer Julian Quinones schoss das erste Tor bei der WM 2026.
Mexiko-Stürmer Julian Quinones schoss das erste Tor bei der WM 2026.(Bild: AFP/RODRIGO OROPEZA)
Porträt von Dominik Marek
Von Dominik Marek

Der mexikanische Angreifer Julián Quiñones hat sich als erster Torschütze der WM 2026 in die Geschichtsbücher eingetragen und sorgte für Ekstase im Azteken-Stadion. Bei seinem Klub Al Qadsiah hängte er vergangene Saison sogar Cristiano Ronaldo ab ...

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Nach 8 Minuten und 31 Sekunden war es so weit: Julian Quinones erzielte den ersten Treffer der Weltmeisterschaft 2026 und ließ die Fans im Azteken-Stadion von Mexiko-Stadt jubeln.

Yaya Sithole, Mittelfeldspieler der Südafrikaner, hatte den Ball am eigenen Strafraum gegen Érik Lira verloren und so die Mexikaner eingeladen. Quinones ließ Südafrikas Goalie Ronwen Williams keine Chance.

Der 29-jährige Stürmer geht in Topform in das Heimturnier. Im Sommer 2024 war Quiñones für 14 Millionen Euro von Club América zu Al Qadsiah in die Saudi Pro League gewechselt. Bereits in seiner ersten Saison (2024/25) erzielte der Mexikaner 20 Tore in 28 Spielen. In der vergangenen Spielzeit legte er sogar noch einmal nach und traf unglaubliche 33 Mal in 31 Partien.

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Mit dieser Ausbeute sicherte sich Quiñones die Torjägerkrone in Saudi-Arabien und ließ dabei sogar Cristiano Ronaldo hinter sich. Der portugiesische Superstar kam für Al Nassr in 30 Spielen auf 28 Treffer. Dafür durfte Ronaldo am Ende über seinen ersten Meistertitel mit dem Klub jubeln.

Quinones hat seinen Torriecher nun auch auf die Weltmeisterschaft übertragen. Mit seinem frühen Treffer sorgte er für den perfekten Start Mexikos ins Heimturnier. Die Gastgeber gelten in Gruppe A mit Südafrika, Südkorea und Tschechien als Favorit auf den Aufstieg. Bleibt Quinones in seiner aktuellen Verfassung, dürfte das erste WM-Tor nicht sein letztes bei diesem Turnier gewesen sein.

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