Erster WM-Torschütze hängte in der Liga Ronaldo ab

Der 29-jährige Stürmer geht in Topform in das Heimturnier. Im Sommer 2024 war Quiñones für 14 Millionen Euro von Club América zu Al Qadsiah in die Saudi Pro League gewechselt. Bereits in seiner ersten Saison (2024/25) erzielte der Mexikaner 20 Tore in 28 Spielen. In der vergangenen Spielzeit legte er sogar noch einmal nach und traf unglaubliche 33 Mal in 31 Partien.