Die wildesten Roten Karten in der WM-Geschichte

40 Jahre lang gab es weder Gelbe noch Rote Karten bei Weltmeisterschaften. Warum hat sich das geändert? 1966 stellte der Schiedsrichter den argentinischen Kapitän Antonio Rattín vom Platz, dieser tat aber so, als ob er wegen der Sprachbarriere nicht verstehe, was der Schiri von ihm wolle. Um das zu verhindern, führte die FIFA zur WM 1970 das Kartensystem ein. 177 Platzverweise gab es seither beim Turnier insgesamt. An manche davon erinnert sich jeder Fußballfan.