Die wildesten Roten Karten in der WM-Geschichte

Es ist passiert! Südafrikas Yaya Sithole hat bereits im Eröffnungsspiel die erste Rote Karte der WM 2026 kassiert. Besonders ein Team sticht im Hinblick auf Ausschlüsse, die es bei WM-Turnieren erst seit 1970 gibt, heraus. Die kuriosesten, dümmsten und brutalsten davon sind legendär.
40 Jahre lang gab es weder Gelbe noch Rote Karten bei Weltmeisterschaften. Warum hat sich das geändert? 1966 stellte der Schiedsrichter den argentinischen Kapitän Antonio Rattín vom Platz, dieser tat aber so, als ob er wegen der Sprachbarriere nicht verstehe, was der Schiri von ihm wolle. Um das zu verhindern, führte die FIFA zur WM 1970 das Kartensystem ein. 177 Platzverweise gab es seither beim Turnier insgesamt. An manche davon erinnert sich jeder Fußballfan.
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